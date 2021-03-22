Бывший левый вингер «Порту» Паулу Футре рассказал о реакции футболистов «Челси» на жеребьевку четвертьфинальных пар Лиги чемпионов.

«Я должен был позвонить [главному тренеру «Порту»] Сержиу Консейсау, и мне все равно, что у него игра в Портимау. Я говорю ему: «Они праздновали! Игроки «Челси» праздновали, когда услышали, что им достался «Порту»!

Как я узнал? Все было в английской прессе, я специально звонил за подтверждением. Футболисты «Порту» должны выйти на эти два матча, как на последний бой. Понимаете почему? В «Челси» уже считают, что прошли в полуфинал. Они праздновали!

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Когда мне об этом рассказали, мне стало противно. Все бы отдал, чтобы самому выйти против «Челси». Игроки «Порту» должны умереть на поле. Их соперник праздновал, как только узнал, что получил в четвертьфинале португальцев. Нужно биться до последней крови», – заявил Футре в эфире программы Liga de Ouro на CMTV (цитата по Record ).

Матчи плей-офф Лиги чемпионов между «Порту» и «Челси» назначены на 6 и 13 апреля. Первая встреча состоится на стадионе «Драгау».

Футре выиграл с португальским клубом Кубок европейских чемпионов в сезоне-1986/87 и получил звание лучшего футболиста финала против «Баварии». Помимо «Порту» он шесть сезонов провел в мадридском «Атлетико», выступал в «Марселе», «Милане» и «Вест Хэме».

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