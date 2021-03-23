Руководство ФИФА опубликовало финансовый отчет за 2020 год. По итогам календарного сезона убытки международной ассоциации составили 652 миллиона евро.

Из-за пандемии расходы превысили доходы и составили 871,5 млн евро, из которых 225 миллионов ушло на борьбу с коронавирусом, а 394 миллиона ушло на развитие и образование. В июне 2020-го в ФИФА делали более пессимистичный прогноз и полагали, что финансовые потери составят 665,4 миллиона евро.

При этом в отчете сказано , что большую часть годового дохода организация получила вовсе не от проведения спортивных мероприятий. 133,2 из 223,3 миллиона евро выручки достались футбольным чиновникам от продажи лицензионных прав.

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«Ключевым источником дохода в этой сфере стало лицензирование бренда для видеоигр. В отличие от многих секторов экономики, которые кардинально пострадали от последствий COVID-19, индустрия видеоигр оказалась гораздо более устойчивой к пандемии», – говорится в документе.

По состоянию на 31 декабря 2020-го резервный фонд ФИФА сократился с 2,17 млрд до 1,58 млрд евро.

В Insidethegames.biz уточнили, что основные доходы Международная футбольная ассоциация получает раз в четыре года во время проведения чемпионата мира.

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