УЕФА планирует отменить финансовый фэйр-плей в рамках нового формата Лиги чемпионов, который вступит в силу в 2024 году.

По данным журналиста Танкреди Палмери и La Gazzetta dello Sport , вместо ФФП будет введена новая система финансового контроля – она предоставит клубам большую свободу при осуществлении сделок.

Президент УЕФА Александер Чеферин объявит об отмене ФФП в ближайшее время. Новую систему контроля за финансовой деятельностью клубов должны одобрить к концу этого года, а работать она начнет с 2022-го.

Лига чемпионов УЕФА В ФИФА получили от прав FIFA 21 больше денег, чем от футбола 20 ЧАСОВ НАЗАД

Финансовый фэйр-плей действует с сезона-2011/12.

В феврале 2020 года на два года от еврокубков был отстранен «Манчестер Сити», однако клуб добился отмены дисквалификации через CAS.

Лига чемпионов УЕФА Игроки «Челси» праздновали, когда попали на «Порту» в 1/4 ЛЧ ВЧЕРА В 16:03