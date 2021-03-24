УЕФА планирует отменить финансовый фэйр-плей в рамках нового формата Лиги чемпионов, который вступит в силу в 2024 году.
По данным журналиста Танкреди Палмери и La Gazzetta dello Sport, вместо ФФП будет введена новая система финансового контроля – она предоставит клубам большую свободу при осуществлении сделок.
Президент УЕФА Александер Чеферин объявит об отмене ФФП в ближайшее время. Новую систему контроля за финансовой деятельностью клубов должны одобрить к концу этого года, а работать она начнет с 2022-го.
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- Финансовый фэйр-плей действует с сезона-2011/12.
- В феврале 2020 года на два года от еврокубков был отстранен «Манчестер Сити», однако клуб добился отмены дисквалификации через CAS.
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