Матчи четвертьфинала Лиги чемпионов между «Челси» и «Порту» состоятся в Испании. Такие меры примут из-за ограничений в связи с коронавирусом.

И первая, и ответная встречи пройдут на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», сообщается в твиттере португальского клуба.

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Первый матч между «Порту» и «Челси» состоится 7 апреля и начнется в 22:00 (мск), ответный – 13 апреля в это же время.

В 1/8 финала команда Томаса Тухеля обыграла мадридский «Атлетико» (2:0, 1:0), а португальцы по сумме двух встреч за счет выездного гола прошли «Ювентус» (2:1, 2:3).

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