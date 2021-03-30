Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский не сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен». Польский форвард пропустит оба матча из-за травмы колена.

Из-за растяжения связок в колене Левандовский пропустит четыре недели, сообщает твиттер «Баварии».

Ранее на сайте Польского футбольного союза появилась информация, что футболист выбыл на 5-10 дней – он пропустил игру сборной Польши с Англией и вернулся в Германию.

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Первый матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 7 апреля, ответный – 13-го числа. Обе встречи запланированы на 22:00 (мск).

Ориентировочно Левандовский вернется к матчу 32-го тура Бундеслиги против «Гладбаха». Если мюнхенцы выйдут в полуфинал ЛЧ, поляк сможет сыграть во втором матче (4 или 5 мая).

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