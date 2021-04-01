Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о самом разочаровывающем поражении в карьере. И это не 2:8 от «Баварии».
«Энфилд». Я не из тех игроков, которые приходят в раздевалку и разбрасывают вещи, чтобы выразить свой гнев. Но упущенное преимущество после первого матча заставило меня сделать именно это», – признался Пике в интервью испанской программе TV3 Nexes.
- «Барса» победила «Ливерпуль» в первом полуфинале Лиги чемпионов-2018/19 на «Камп Ноу» со счетом 3:0, а на «Энфилде» уступила 0:4 и осталась без финала.
- «Ливерпуль» обыграл в финале «Тоттенхэм» со счетом 1:0 и завоевал Кубок чемпионов.
- Каталонцы не доходили до финала ЛЧ с победного сезона-2014/15.
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