13 июня 2019-го на презентацию Эдена Азара в «Реале» собралось 50 тысяч мадридиста – меньше, чем в 2009-м, когда приехал Криштиану Роналду, но все равно больше, чем на матчи большинства испанских команд. Бельгиец рассказал, как его восхищает работа Зинедина Зидана, и произнес шаблонные фразы о том, что с детства переживал за «бланкос». Не все встретили 28-летнего дриблера с восторгом, но фанаты осознавали, что клуб нуждался в статусном новичке после ухода Роналду.

Эден Азар, «Реал Мадрид», презентация Фото: Getty Images

«Реал» всегда полагался на громкие имена, а без Криштиану нападение во главе с Каримом Бензема выглядело совсем скучно. На Бэйла в Мадриде уже не рассчитывали – валлиец пошел на открытый конфликт с болельщиками и тренером. Азар должен был сгладить смену поколений и стать лицом для постеров на несколько лет, пока Зизу не раскроет талантливых тинейджеров.

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Весной 2021-го очевидно, что карьера Эдена в Испании пошла не по плану и уже вряд ли сложится так, как рассчитывал футболист. С первых дней в клубе бельгийца преследовали травмы. Растяжение подколенного сухожилия, ушиб голеностопа, трещина малоберцовой кости, постоянные мышечные повреждения – сложно вспомнить, какая часть тела за последние 20 месяцев не доставляла Азару проблем. Как только вингер восстанавливается и объявляет о возвращении на поле с новыми силами, организм вмешивается и мешает набрать форму.

Азар уже перенес две операции на лодыжке, куда еще в 2017-м установили титановую пластину, и подумывает о третьей попытке. Однако спортивный врач Хосе Гонсалес предупредил звезду, что очередное хирургическое вмешательство может оборвать его карьеру. Дошло до споров между клубом и сборной: в национальной команде считают, что Эдена необходимо срочно прооперировать, чтобы он восстановился к чемпионату Европы, а боссы «Реала», наоборот, настаивают на консервативном лечении. Стороны преследуют разные цели, но понять, какой способ лучше для Азара, пока так и не удалось.

Даже Зидан больше не вселяет уверенность в игрока – тренер откровенно признался, что у него нет объяснения постоянным рецидивам. «У нас очень компетентные сотрудники, но он никак не поправится, – рассуждал французский коуч. – Я остаюсь позитивным и надеюсь, что это незначительное препятствие, но что-то происходит. Это игрок, который раньше никогда не травмировался».

Эден Азар Фото: Getty Images

Зизу не совсем прав: за семь лет в «Челси» Азар все-таки получил несколько серьезных повреждений, хотя все равно лечился не так часто, как в последние месяцы. Из главной звезды Премьер-лиги Эден превратился в хрустального ветерана: ему уже 30, и вряд ли бельгиец выйдет на первый план в Испании, если неожиданно решит проблемы со здоровьем. Даже в успешный камбэк Бэйла после аренды в «Тоттенхэме» верится больше, чем в возрождение Азара. Стремительное превращение титулованного футболиста в развалину кажется загадочным, хотя на самом деле у эпидемии травм есть несколько возможных объяснений.

Первое еще в качестве главного тренера «Челси» предложил Жозе Моуринью, под руководством которого Азар в сезоне-2014/15 выиграл чемпионат Англии и несколько индивидуальных наград. Особенный постоянно беспокоился из-за грубых фолов против бельгийца и обвинял судей в безответственном отношении к здоровью одной из главных звезд: «Люди в этой стране любят футбол, значит они должны любить и Эдена Азара. Матч за матчем соперники фолят против него, но арбитры его не защищают. Думаю, однажды мы можем лишиться Азара. 1, 2, 3, 4, 5, 10 фолов. Злых фолов. Они бьют его снова и снова, но парень продолжает бороться».

Моуринью справедливо предполагал, что стиль игры бельгийца вынуждает соперников останавливать его с нарушениями. Техника Азара основывается на резкой смене темпа и направления, паузах, ускорениях и финтах на месте. Изящный дриблинг Эдена выводил из себя неповоротливых английских защитников – им проще пнуть вингера по ногам, чем выбирать позицию, чтобы противостоять ему по правилам. К тому же подобная манера игры даже без жестких фолов изнашивает организм спортсмена быстрее, чем если бы он переносил только равномерные нагрузки. Остановки, ложные замахи и спринты дополнительно напрягают больную лодыжку Азара, но он не умеет действовать иначе.

Ла Лига считается более мягким чемпионатом, чем АПЛ, но статистика доказывает, что на Пиренеях против Эдена играют не менее жестко: за первый год в «Реале» на нем фолили каждые 23 минуты. Всего за 1008 минут на поле бельгиец собрал 44 нарушения. Для сравнения: Месси останавливали не по правилам 57 раз за 2340 минут, то есть каждые 47 минут. Грубая опека – логичное объяснений травм Азара, но решить проблему вряд ли получится: судьи не могут оценивать фолы против конкретного игрока более сурово, чем против всех остальных. Единственный способ избежать новых рецидивов для Эдена в случае успешного восстановления – сменить стиль игры или стратегию подготовки.

Эден Азар Фото: Getty Images

Второе объяснение хрупкости связано с дисциплиной Азара – известно, что бельгиец редко выкладывается на тренировках, не парится насчет фитнеса и предпочитает дополнительным занятиям в тренажерном зале плотный ужин с бургерами. В отличие от одержимых здоровьем атлетов Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича Эден не отказался от вредных удовольствий ради спорта. «На тренировках он был худшим из всех, кого я когда-либо видел, – признался выступавший с Азаром за «Челси» Джон Оби Микел. – В субботу он приезжал и выигрывал матч, а в понедельник и вторник на базе слонялся без дела. В двусторонках все дрались, сражались и переживали, но он не показывал ни малейшего интереса».

Бывший нападающий «Барселоны» и «Интера» Самюэль Это’О уверен, что именно такой подход превратил Азара на исходе третьего десятка из топ-исполнителя в хрустальную вазу. Ивуариец сравнил Эдена с бывшим партнером по каталонскому клубу Роналдиньо, который тоже уделял недостаточно внимания физической форме, полагался на сумасшедший талант и резко сдал после 30. «Можно быть лучшим игроком в мире, но на определенном этапе, если ты не тренируешься ежедневно, то поплатишься за это, – объяснил Это’О. – Можно быть Месси, но без трудолюбия и самоотдачи тебя забудут через пару лет».

Еще одну причину возможной эпидемии травм Азара назвал врач сборной Бельгии Кристоф Сас. По мнению специалиста, Эден попал в так называемый порочный круг – ситуацию, когда одно повреждение не дает нормально восстановиться и приводит к следующему, то – к еще одному и так далее. «Сначала дело касалось лодыжки, но последние три раза он выбывал из-за мышечных проблем, – напомнил Сас. – Травмы других игроков не так нас беспокоят – их даже можно назвать дополнительным отдыхом. Однако с Эденом все по-другому: после каждого нового повреждения ему все сложнее вернуться на прежний уровень».

Эден Азар, «Реал» Фото: Getty Images

Другой спортивный врач Раджпал Брар согласился с теорией порочного круга и сравнил Азара с Усманом Дембеле, который тоже страдает от проблем с дисциплиной и постоянно выбывает из-за подколенного сухожилия. Доктор считает, что у более молодого француза даже больше шансов вернуться на топ-уровень: в 23 года организм восстанавливается намного быстрее, чем в 30. «Азару будет непросто справиться с кризисом, хотя выздоровление возможно, – заключил Брар. – Некоторые футболисты даже становятся сильнее после долгого отсутствия. Секрет успеха в изменении стиля жизни, режима сна и питания, лучшей организации тренировок и управлении стрессом».

Будущее Эдена сейчас выглядит мрачнее, чем в 2019-м, когда он приехал в Мадрид с надеждами и амбициями. Неизвестно, что именно мешает миниатюрному дриблеру вернуться на прежний уровень и оставить травмы позади: возможно, это одна из причин или совокупность разных факторов. Ясно одно – если Азар отмотает годы назад и снова заиграет как в «Челси», это достижение затмит по значимости даже индивидуальные призы и престижные трофеи.

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