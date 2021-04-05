Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссиии» рассказал о трансферной политике дортмундцев.
«Если в Манчестере и есть человек, который знает дортмундскую «Боруссию», то это я. Я знаю о культуре этого клуба, о том, как они играют. В команде нет ни одного футболиста, который не обладает должным уровнем мастерства. «Боруссия» много тратит на молодых футболистов и много платит агентам, чтобы этих футболистов приглашать», – приводит слова Гвардиолы The Times.
- Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» состоится 6 апреля и начнется в 22:00 (мск).
- В 1/8 финала «Сити» прошел «Гладбах» (2:0, 2:0), а «Дортмунд» обыграл «Севилью» (3:2, 2:2).
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