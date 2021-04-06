Футбольная команда – это организм, собираемый по частям в течение долгого времени. Конечно, есть и обратные примеры, когда клубом завладевают шейхи и мгновенно завозят топов, но такие ситуации – редкость. Формирование команды, способной на протяжении долгого времени оставаться конкурентоспособной, – это стратегический менеджмент. При отборе 20-25 футболистов нужно руководствоваться не только их действующей формой и успехами, но и потенциалом приносить выгоды через 3-5, а лучше 7-8 лет. Это удается далеко не всем.

Опытный состав круто, но недолговечно

В любой команде почти всегда есть игроки разных возрастов. Это необходимо, потому что взрослые футболисты часто более опытны и психологически устойчивы. Молодые парни, наоборот, призваны добавлять команде свежести и драйва. Оптимальное соотношение между молодостью и старостью оценить невозможно, но наличие в составе до 25% стариков некритично. В CIES Observatory обсчитали все клубы топ-5 и выяснили, что всего у 24 клубов из 98 процент опытных игроков в пересчете на минуты выше. К категории опытных отнесли вратарей, которым 33 года и больше, защитников 32+, а полузащитников и нападающих ограничили 30-летней планкой.

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Самый старый состав в Европе у «Уэски» – опытным игрокам досталось 39,6% минут. Причем каждый из пятерки самых старых представителей клуба и вовсе сыграл в сезоне-2020/21 больше 20 матчей. Но ситуация с аутсайдером Ла Лиги понятна: «Уэске» сложно привлечь в клуб молодых игроков с большим потенциалом и удержать их из-за нависшего вылета в Сегунду. Совсем другую оценку можно давать менеджменту «Лацио» и «Баварии». Участники плей-офф ЛЧ точно более привлекательны, но у итальянцев опытным игрокам досталось 38,7% от всего игрового времени в сезоне, у мюнхенцев – 36,4%. Это второй и третий результаты в Европе.

Немецкий чемпион с запасом опережает все другие топ-клубы по важности опытных игроков. Тройка самых старых (Нойер, Боатенг, Левандовский) сыграла в наибольшем числе матчей, в топ-10 по минутам на поле нет парней моложе 25 лет. Особенно явно проблема видна на фоне травмы Роберта Левандовского. 32-летний польский страйкер забил 37% мячей «Баварии» в этом сезоне, а теперь вылетел примерно на месяц и, видимо, пропустит оба четвертьфинала ЛЧ против «ПСЖ». Альтернативная опция – Эрик Максим Чупо-Мотинг, которому тоже 32. Молодых в центр атаки мюнхенцев не привлекают, поэтому в важнейших матчах сезона Ханс-Дитеру Флику придется выкручиваться тем, что есть. И да, кажется, именно «Баварии» больше всех нужен Эрлинг Холанн.

Море новичков почти всегда ведет к слабым результатам и ломает стратегию

Состав команды может потребовать радикального обновления из-за смены дивизиона или для решения конкретной задачи, но к нему стоит подходить крайне осторожно. Обычно, команды с горой новичков выступают плохо, особенно в первые месяцы. Так, европейский лидер по минутам молодежи «Фулхэм» (65,2%) расположился в зоне вылета АПЛ, а наиболее близкий к нему «Эльче» (51,5%) идет 17-м в Ла Лиге. «Кротоне», «Специя» и «Дижон» лишь подтверждают тенденцию. Но есть и обратные примеры. «Унион» с 40,8% минут у новичков залез на седьмую строчку Бундеслиги, а «Ланс» (43,6%) и вовсе претендует на место в Лиге Конференций от Франции (пятое место в Лиге 1).

Результаты в рамках одного сезона, конечно, не подтверждают тезис о том, что куча минут у новичков, автоматически ведет к провалу. Но намекает на то, что радикальные перемены могут приносить вред. Глубинный смысл скрывается в том, что формирование команды без прицела на долгий срок похоже на разницу в инвестициях и трейдинге. В первом случае ценные бумаги покупаются на перспективу, а в трейдинге заработок генерируется в краткосрочной перспективе, но влечет дополнительные издержки. В футболе, кстати, тоже есть комиссии за сделки, но их получает не биржа, а агенты.

В десятке самых устойчивых составов по сравнению с прошлым сезоном есть несколько клубов, входящих в тройку, топ-чемпионатов. Это и «Реал» (2,9%), который уступает по минутам новичков только «Бёрнли» (2,1%), и «МЮ» (7,7%) с «Ливерпулем» (9,2%).

Серхио Рамос, «Реал» Фото: Getty Images

Краткосрочные контракты – зло и боль испанских клубов

Длительность контрактов – один из важнейших факторов, определяющих отношения игрока с клубом. Если соглашение подписано на год, то у футболистов не возникает психологической привязанности к результатам команды. Он ощущает себя наемником, которого могут вышвырнуть, когда контракт закончится. Совсем другое дело, когда договор заключают на 3-4 года. У игрока появляется четкое понимание, где он проведет примерно 20% карьеры, а значит и желание делать для команды максимум. Есть подозрение, что имеет место и денежный фактор. Игроки понимают, что повысить ту з/п, что прописали в длительном контракте зачастую невозможно. У них остается два выхода: выкладываться ради призовых или нарабатывать на новый улучшенный контракт.

Краткосрочные соглашения мешают клубам мыслить стратегически, потому что время и деньги, которые можно было бы потратить на развитие академии и инфраструктуры, вкладываются в постоянные переподписания. Хуже всего в Европе с этим обстоят дела у «Эйбара», 87% игрового времени которого достается игрокам с контрактом до лета 2022 года. В пятерке худших кроме «Эйбара» есть два испанских клуба «Уэска» и «Эльче», а еще немецкие «Арминия» и «Унион».

О будущем больше всего думают в Англии. «Астон Вилла» лидирует с 6,9%, а топ-5 дополняют другие представители Альбиона: «Манчестер Сити» (9,3%), «МЮ» (12,8%) «Ливерпуль» (12,9%) и «Эвертон» (13,8%).

Лучший состав в мире у «Манчестер Юнайтед», худшие из топов – «Интер» и «Ювентус»

Аарон Ван-Биссака и Маркос Рэшфорд, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Общий рейтинг устойчивости состава на долгосрок в CIES тоже подсчитали. Для этого количество лет в команде (планка сверху – 8 лет) умножили на количество лет до конца контракта (планка – 5 лет), а потом поделили на возраст. Полученные цифры для каждого игрока умножили на процент минут, сыгранных в этом сезоне.

Полученный расчет показал, что самый устойчивый и способный приносить долгосрочный эффект, состав в мире у «Манчестер Юнайтед». Из основных игроков 30 лет исполнилось только Давиду де Хеа, а в пятерке лидеров по минутам на поле находятся сразу два 23-летних парня (Аарон Ван-Биссака и Маркус Рэшфорд).

Стоит также отметить подходы «Реал Сосьедад» и «Атлетика», обошедших по суммарной оценке «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Барселону». Кстати, состав каталонцев в последние годы существенно омолодился, но проблему Лео Месси в Каталонии пока никак не решают. Ближе к середине таблицы (40-е и 41-е места с конца) расположились итальянские «Интер» и «Ювентус». Примерно такой же суммарной оценкой отметилась «Аталанта» (38-е место).

Конечно, цифровой расчет крутости отражает общую динамику довольно четко, но футбол хорош как раз тем, что часто прибивает все расчеты и распоряжается по-другому. Да, не у всех клубов есть финансовые возможности, чтобы покупать и удерживать лучших молодых игроков, умело миксуя их с опытными футболистами. Но тем не менее стратегическое мышление при формировании команды должно выходить на первый план, оставляя позади стремление к быстрому успеху.

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