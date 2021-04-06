«Я не видел никого похожего на Эрлинга Холанна за все время в «Боруссии», – восхищался Марко Ройс в марте. – Он сильно развился за последние шесть-девять месяцев. Холанн стал лучше контролировать мяч и справляться с давлением защитников. Этого ему не хватало на запуске карьеры в «Дортмунде».

Ройс не льстит (даже если вспомнить, что он играл с Робертом Левандовским). Нынешний Холанн – идеальный кандидат на статус Златана 2.0. Представьте, каково сейчас Пепу Гвардиоле: ближайшую неделю чужой форвард будет стабильно напоминать ему о никчемном опыте общения с настоящим Иброй.

Ношу лысого гения облегчат тусклые матчи Холанна в этом сезоне. Они подскажут, какие тактические инструменты работают против норвежца лучше всего. Критерием успеха выступит xG Эрлинга: этот параметр покажет, какие команды не допустили Холанна не то что до голов, но и даже до острых моментов. Еще xG отсечет матчи, в которых норвежцу просто повезло и где он забивал при минимуме опасных ударов.

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Если взять планку в 0,4 ожидаемых мяча от Холанна, в выборку попадут семь игр Бундеслиги. Матч с «Хоффенхаймом» выпадает – в нем норвежец отбегал лишь 27 минут. Остальные можно совместить, чтобы вывести идеальную формулу защиты от молодой звезды.

Большинство матчей будут для Гвардиолы бесполезными. В них соперники подстраивались под Холанна схемой с тремя центрдефами. Качественнее всех это сделала «Герта». Тренер берлинцев Паль Дардай выпустил на матч с «Боруссией» своего сына Мартона, Никласа Штарка и Лукаса Клюнтера. Именно они выстроили тройку в первой линии.

Чаще всего Холанн открывался под пас в правом полуфланге. В этих условиях его опекал Дардаи. Если Эрлинг смещался в центр, ответственность за защиту против него возлагалась на Штарка. Кто-то из соседей пресекал прямые передачи на норвежца.

Пример того, как работала защита «Герты» против Холанна. «Боруссия» раскрывает контратаку. Эрлинг лезет под опеку Штарка. Дардаи переключается и прерывает пас. Фото: Other Agency

Похожую систему против «Дортмунда» применил Марко Розе. В январском матче «Мёнхенгладбах» выкатил гибридную схему в защите и постоянно перестраивался с трех центрдефов на двух.

«Боруссия М» начинала защитную фазу по схеме 3-4-3. Фото: Other Agency

Пример того, как «Боруссия М» перестраивалась на два центрдефа. Рами Бенсебайни выбросился в прессинг. Его подстраховал Нико Эльведи, который оставил Дениса Закария и Маттиаса Гинтера в центре защиты. Фото: Other Agency

С одной стороны, «Мёнхенгладбах» победил. С другой, Холанн забил два мяча. Оба раза он поймал чужую защиту на перестроении. Это подарило норвежцу пространство в штрафной.

Почему такие идеи не подходят Гвардиоле, объяснил прошлогодний матч «Сити» с «Лионом». Резкий переход на систему с тремя защитниками срезал атакующую мощь команды. Итогом стал шок-вылет из ЛЧ.

Более прикладной метод для коуча «Сити» придумал «Байер». Январскую победу над «Боруссией» команда выцепила за счет дерзкого прессинга и умной игры центральных защитников.

Давление «Байера» было организовано по персональному принципу. На каждого полевого из «Дортмунда» находился свой соперник. Это поставило «Боруссию» в некомфортные условия. При небольшом перевесе по владению (52% на 48%) команда уступила по ударам (23 против 16), а главным ее плеймейкером стал вратарь Роман Бюрки.

Прессинг «Байера». Каждый игрок взял по сопернику. Фото: Other Agency

Персональный принцип сохранился и в первой линии «Байера». Холанна поочередно прикрывали Эдмонд Тапсоба и Джонатан Та. Эрлинг выцепил лишь 4 касания в чужой штрафной (у всех других игроков атаки «Дортмунда» – больше) и 2 удара. А еще скудные 0,4 xG.

В этом контексте важны тактические профили двух защитников «Байера». Цифры показывают разницу в их стиле. Тапсоба – более активный центрдеф. Он чаще кидается в отборы (2,30 попытки за 90 минут против 1,61 у Та) и оказывает давление на чужих игроков (13,2 таких действий, у партнера – 8,54). Зато у Та больше перехватов (2,14 против 1,62). Это намекает на разбивку: Тапсоба – активный защитник, который легко выбегает из первой линии, а Та чаще страхует.

В матче с «Боруссией» они развили сюжет, который внедряла «Герта», но без гибридных схем. Тапсоба и Та передавали друг другу Холанна в зависимости от места, которое занимал норвежец. Один из защитников постоянно опекал Эрлинга, а другой страховал – либо от передач, либо от соперников.

Эта система и выводит идеальную формулу против Холанна: сочетание двух разных по активности защитников с мощным персональным прессингом. Первый фактор воздействует на самого Эрлинга, второй – сковывает команду.

Эрлинг Холанн, «Боруссия» – «Айнтрахт» Фото: Getty Images

С прессингом проблем у «Сити» нет. По попыткам давления в финальной трети за 90 минут (45,9) команда Гвардиолы лидирует в ЛЧ. Остался лишь один вопрос – с подбором защитников.

Здесь Пеп располагает только универсалами:

Рубен Диаш: 0,94 попытки отбора, 5,4 попыток давления, 0,64 перехвата за 90 минут в этом сезоне;

Джон Стоунз: 0,78 попыток отбора, 5,83 попытки давления, 0,83 перехвата;

Эмерик Лапорт: 0,97 попыток отбора, 5,32 попытки давления, 0,65 перехвата.

Выделить особенности в стиле с такими цифрами трудно. Защитники «Сити» пестрят игровым разнообразием. Фиксированной ролью довольствуется лишь Диаш. Он чаще играет страхующего.

Кто составит ему пару – главная тактическая интрига матча. Хотя под Холанна Пеп может придумать и уникальный ход. Принесет ли неожиданная идея Гвардиолы победу? Как показали предыдущие розыгрыши ЛЧ, не факт.

Все цифры взяты с FBRef

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