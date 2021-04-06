Лига чемпионов возвращается огненными четвертьфиналами, первый на очереди – рубка «Ливерпуля» и «Реала». Обе команды не идут в лидерах национальных турниров, поэтому еврокубки – ключевой шанс достойно завершить сезон. Ремейк финала-2018 начнется в Испании на стадионе имени Альфредо ди Стефано.

Кто посмотрит матч по ТВ

Важнейшая потеря «Реала» – капитан Серхио Рамос, который получил травму икроножной мышцы в матче сборной Испании против Косово. Под вопросом – выход на поле Дани Карвахаля и Эрнесто Вальверде.

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«Ливерпуль» продолжает обходиться без основной линии защиты: Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа. До сих пор не восстановились капитан Джордан Хендерсон и Дивок Ориджи.

Вирджил ван Дейк Фото: Getty Images

Форма

Команда Зинедина Зидана идет на третьем месте чемпионата Испании и подобралась уже на три очка к «Атлетико», на два – к «Барселоне» в преддверии Эль Класико. В четырех последних матчах, включая лигочемпионское противостояние с «Аталантой», «Реал» взял максимум, обыграв также «Эльче», «Сельту» и «Эйбар». Последняя потеря очков была зафиксирована месяц назад 7 марта – «Мадрид» сыграл вничью в дерби с «Атлетико».

Если «Реал» сохраняет шансы на чемпионство, то «Ливерпуль» не попадает даже в зону еврокубков и плетется на седьмом месте. Статистика в последних пяти встречах – два поражения (от «Челси» и «Фулхэма») и три победы (над «Лейпцигом» в ЛЧ, «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом»). С лондонцами ребята Клоппа разобрались уверенно – 3:0, дубль Жоты и гол Салаха.

Зинедин Зидан и Юрген Клопп Фото: Getty Images

Цифры и факты

Команды встречались шесть раз и расписали по три победы.

Крупнейшая победа «Реала» – 3:0 в групповом этапе сезона-2014/15, «Ливерпуля» – 4:0 в 1/8 финала в 2009-м.

Последний матч – финал ЛЧ-2018 имени Кариуса. «Мадрид» победил со счетом 3:1.

Обе команды за всю историю забили друг другу по семь мячей.

Ориентировочные составы

«Реал»

«Ливерпуль»

Ставки и прогнозы

Победа «Реала» – 2,79

Ничья – 3,77

Победа «Ливерпуля» – 2,59

Букмекеры чуть сильнее верят в «Ливерпуль» – возможно, из-за деморализующей соперника травмы Рамоса. Уже можно ставить на исход двухматчевого противостояния, и здесь шансы англичан оцениваются заметно выше: 1,72 против 2,12. Матч двух гигантов наверняка будет результативным – на «обе забьют» можно поставить с коэффициентом 1,66.

Где смотреть

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру протранслирует федеральный канал «Матч ТВ». На Eurosport в это же время начнется текстовая трансляция – рассказывать о захватывающем футболе будет Дмитрий Панферов.

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