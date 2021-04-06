Египетский нападающий Мохамед Салах так прочно укоренился в красной футболке, что вспомнить, за какие еще клубы он выступал, становится сложно.

Но давайте пробовать, чтобы размяться перед первыми четвертьфиналами Лиги чемпионов. За полторы минуты надо написать все клубы Мо – их шесть, но не со всеми будет легко. Поэтому есть даже подсказки – страны и даты. Сборную Египта не пишем!

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Салах – чемпион Англии и Швейцарии, победитель ЛЧ, клубного чемпионата мира и обладатель Суперкубка УЕФА.

В составе национальной сборной был финалистом Кубка африканских наций.

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