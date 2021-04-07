Качели в жизни Джамала связаны с академическими амбициями мамы Каролины. Мальчик родился в Штутгарте, но в два года перебрался вместе с родителями ближе к Франкфурту – там мама изучала социальные науки в университете Гёте. Когда Джамалу стукнуло семь, Каролина перетащила семью в Саутгемптон, чтобы получить степень магистра. Маленький Мусиала ни слова не знал по-английски, но быстро адаптировался в Англии за счет футбольных навыков – никто из сверстников не умел так обращаться с мячом.

Первые месяцы после переезда Джамал поражал всех в «Саутгемптоне» и быстро привлек внимание «Арсенала» и «Челси». Вскоре мама получила работу в городке Фарнем. Ближе всего оттуда было добираться до тренировочной базы «Челси», поэтому Мусиала присоединился к «синим». Вундеркинду создали все необходимые условия для развития, и уже в 15 он дебютировал за команду U-18. Посещая частную школу, которая сотрудничала с академией «Челси», Джамал прокачивал себя не только в футболе. Шахматы развили стратегическое мышление, а занятия по корейскому боевому искусству хапкидо сделали его физически сильнее.

Мусиала результативно играл на позиции атакующего полузащитника и нападающего, что привело к 23 матчам в составе молодежных английских сборных разных возрастов. В 2018-м Немецкий футбольный союз заметил успех уроженца Германии и пригласил Джамала на пару матчей под знамена Бундесманшафт. Воспитанник «Челси» принял участие в двух играх, но прекратил сотрудничество: парень совсем не знал новых партнеров и скучал по друзьям.

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Джамал Мусиала и Каллум Хадсон-Одои Фото: Imago

Весной 2019-го обострилась ситуация с Брекситом, поэтому семья Джамала всерьез задумалась над возвращением в Германию. Моментом воспользовалась «Бавария», которая вела и Каллума Хадсон-Одои – старого друга Джамала. Мюнхенцы занялись вербовкой Мусиалы еще в 2016-м. После одного из международных турниров тренер «Баварии» U-15 Александр Мой познакомился с родителями таланта и вручил им небольшие брендированные презенты. «После трансфера мама Джамала призналась, что дочь Латиша до сих пор носит подаренную кепку с эмблемой «Баварии», – раскрыл секрет успеха тренер.

Переезд из Лондона в Мюнхен выдвинул Мусиалу на еще более крутой уровень. В команде U-17 Джамал впахивал под присмотром Мирослава Клозе. «Мы часто работали с Миро индивидуально после тренировок. У такого нападающего можно многому научиться», – радовался Джамал. Спустя несколько месяцев Мусиалу перевели в U-19. Там парень улучшил оборонительные навыки благодаря другой мюнхенской легенде – Мартину Демичелису.

Меньше чем за год Джамал прошел путь от юниоров до основы «Баварии». «В ночь перед первой тренировкой я проверял будильник шесть или семь раз, потому что боялся проспать. Когда пришел в раздевалку, там никого не оказалось – команда была на собрании. Я не решался занять чье-то место. Просто стоял и ждал, пока не появился Йозуа Зиркзе и не помог мне», – вспоминает Мусиала. Зато на газоне тинейджер не растерялся. «Уже на первой тренировке стало понятно, что он действительно способен на особенные вещи. Мусиала непредсказуем и динамичен при контроле мяча», – отметил Киммих.

В 33-м туре Бундеслиги сезона-2019/20 Джамал стал самым молодым футболистом за всю историю выступлений «Баварии» в чемпионате Германии – игрок вышел на замену в матче против «Фрайбурга» в 17 лет и 115 дней. Спустя три месяца Мусиала забил «Шальке» и обновил рекорд Роке Санта Круса. Бриллиант засверкал благодаря поддержке взрослых партнеров – Джамала со старта подбадривал Мануэль Нойер, а Киммих и Леон Горецка помогали в тренажерном зале. Они же дружно склоняли парня к тому, что его будущее – в сборной Германии.

«Однажды меня спросили, на каком языке я думаю и мечтаю. Иногда на обоих сразу: английском и немецком. Я всегда говорил по-немецки дома с мамой. В то же время я очень комфортно чувствовал себя в Англии, где завел много друзей – мы до сих пор переписываемся и играем онлайн», – объясняет Джамал. Заманить в сборную Англии пытались не только Гарет Саутгейт и представители федерации, но и те самые друзья. Помимо Хадсон-Одои на Мусиалу имеет большое влияние Джуд Беллингем, которого Джамал обучал немецкому после трансфера в «Боруссию».

В январе ответный удар нанес Йоахим Лёв. Главный тренер Бундесманшафт встретился с Каролиной и напомнил ей, что она родила сына не в Саутгемптоне или Лондоне, а в Штутгарте. «Ты шваб», – услышал Джамал от Йоги, который в прошлой жизни тренировал «Штутгарт». После встречи Мусиала лично позвонил Саутгейту и сообщил новости: «Я прислушался к тому внутреннему чувству, которое долгое время убеждало меня: играть за Германию – верное решение, я родился на этой земле. Но сделать выбор было непросто».

По неофициальной версии, к такому решению склонил еще и креатив Немецкого футбольного союза. Как утверждает Bild, в DFB узнали о страсти Джамала к баскетболу и связались с его любимым клубом «Голден Стэйт». Кумир Мусиалы и звезда НБА Стефен Карри записал специальное видеообращение и выразил готовность встретиться с начинающим футболистом через людей из DFB.

«Не знаю, украли мы Джамала или нет, но я посмотрел его родословную и не нашел там английской крови», – подлил масла Томас Мюллер. В Германии опасались, что прогресс Мусиала застопорится из-за схожего стиля игры с Мюллером, но Джамал поразил универсальностью. В сезоне-2020/21 он девять раз сыграл бокс-ту-бокса и по восемь раз вышел на позициях левого вингера и атакующего полузащитника.

Джамал Мусиала в составе сборной Германии Фото: Imago

Мусиала подписал профессиональный контракт с «Баварией» и в течение пяти лет будет получать по 5 млн евро. В инстаграме за ним следят больше 400 тысяч подписчиков. Есть шансы поехать на Евро – Лёв выпустил пацана в играх с Исландией и Северной Македонией. При всех этих достижениях на тренировки Джамала по-прежнему отвозит мама на Volkswagen Polo. Мусиала хочет как можно быстрее получить водительские права, но особо не заморачивается по поводу будущей машины: «Главное, чтобы там была хорошая аудиосистема».

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