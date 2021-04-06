Опубликовано 06/04/2021 в 12:35 GMT | Обновлено 06/04/2021 в 12:35 GMT

Защитник «Реала» Рафаэль Варан сдал положительный тест на наличие коронавируса.

Результат пришел в день первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Участие французского защитника теперь исключено, сообщает пресс-служба «Королевского клуба».

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