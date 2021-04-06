Защитник «Реала» Рафаэль Варан сдал положительный тест на наличие коронавируса.
Результат пришел в день первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Участие французского защитника теперь исключено, сообщает пресс-служба «Королевского клуба».
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Потеря Варана усугубит проблемы «Реала» с защитой: Зинедин Зидан уже остался без Серхио Рамоса и Дани Карвахаля.
- 6 апреля «Реал» примет «Ливерпуль», ответная игра намечена на 14 апреля.
- У мерсисайдцев дела с обороной не лучше: по-прежнему в лазарете остаются Вирджил ван Дейк и Джо Гомес.
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