В Лиге чемпионов существует пул команд, которых при жеребьевке тянет друг к другу. Кажется, что техника подогрева шаров все-таки существует, и герои за корзинами по какому-то заговору постоянно соединяют определенные клубы в пары. «Челси» и «Порту» – пример такого лигочемпионского дерби. Команды провели друг с другом уже восемь матчей и в нынешнем розыгрыше добьют десятку. Долгую жизнь противостояния будто бы предопределила первая встреча, пропитанная символизмом.

На редкость теплый, уже почти октябрьский лондонский вечер 2004-го расположил футболистов на яркую игру. Тем более поводов, подхлестывающих настрой, хватало. «Порту» в сезоне-2003/04 стал самым неожиданным победителем ЛЧ в XXI веке. К триумфу команду привел тренер-выскочка Жозе Моуринью. 41-летний коуч в двух подряд сезонах снарядил «драконов» к победе в еврокубках (сначала в Лиге Европы). После огромного успеха Моура подписал мутирующий в топ-клуб «Челси». И в первом же розыгрыше у руля проекта Романа Абрамовича в группе ЛЧ Жозе нарвался на дуэль с бывшей командой.

«Если бы я искал легкую работу, то остался в «Порту», – не очень уважительно отозвался о «драконах» Моур, только придя в «Челси». Уровень ответственности действительно отличался, и облажаться в игре с португальцами после уверенных в себе высказываний было нельзя. К счастью, Особенный подъехал к битве с «Порту» на обмораживающем спокойствии и с нулем поражений во всех турнирах.

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Жозе Моуринью 2004 год Фото: Getty Images

«Челси» в первом туре разорвал «ПСЖ» (3:0), а «Порту»замялся домашней нулевой ничьей с ЦСКА. Поэтому «синие» вообще без опасения принимали обескровленного чемпиона – у «драконов» на игру вышли только пять титуларов. Португальцы не удержали лидеров и сохранили в составе только пару ярких фрешменов: например, Куарежму, Пепе и более опытного Манише, который уже в следующем сезоне подключился к «Динамо».

Посмотреть на сражение Особенного со своим творением заявился аншлаг зрителей. Британцы эмоционально поддерживали хозяев и не затихали с самого начала матча. В настоящем безудержного фанатского настроения на «Бридже» почти нет. Еще задолго до локдауна эмоциональный градус зрителей топ-клубов АПЛ понизился. Также ностальгии прибавляли каноничная форма «синих» от Umbro со спонсором «Fly Emirates» и старым лого, плюс рекламные борты с пиаром свежей PlayStation2 (в 2020 году вышла уже пятая).

«Челси» - «Порту» 2004 год Фото: Imago

Спустя несколько секунд после стартового свистка Пьерлуиджи Коллины «Челси» расположился на чужой половине поля и выискивал подходы к воротам. Моуринью хотелось смять «Порту», и на помощь коучу пришел россиянин Алексей Смертин. Полузащитник весь прошлый сезон тлел в аренде в «Портсмуте», однако новый тренер добавил Алексея в основную обойму.

Смертин на 7-й минуте оставил опорную зону на совесть Клода Макелеле и рванул в штрафную. Россиянин открылся под слепую подачу Эйдура Гудьонсена с левого края и в касание прошил Виктора Байю. Этот гол стал первым и единственным для Смертина за «Челси», как и весь сезон в клубе. «Моуринью – один из лучших тренеров, с которыми я работал. С ним я всегда был уверен, что мы выиграем. Я не играл неделю за неделей, но, несмотря на это, был очень счастлив и чувствовал себя вовлеченным», – вспомнил Алексей.

После гола давление «синих» пропало. Включилась типичная игра вторым номером от Моуринью, вот только в этот раз Жозе был против и буянил на бровке. Дидье Дрогба – еще один игрок, раскрывшийся при Моуринью, успокоил коуча и на 50-й минуте головой заколотил второй. Причем за пару минут до гола Дидье тоже бил головой из штрафной «Порту» после стандарта. Через мгновение Дидье заработал зеркальный штрафной с правого фланга и забил.

Ивуариец проводил дебютный сезон в Лондоне, но уже был тесно знаком с тренером. Дидье приглянулся Жозе еще в «Марселе». «Однажды, когда я смогу себе это позволить, я куплю тебя», – обнадежил Моур после гола Дидье «Порту» в 2003-м. Коуч сдержал слово, а Дрогба стал легендой команды.

Дидье Дрогба Фото: Getty Images

На время «Порту» вспомнил о статусе лучшей команды Европы и создал несколько убойных моментов. Реализовать получилось только один – отличился очередной любимец Моура. Бенни Маккарти работал с Жозе всего лишь в сезоне-2003/04. Однако южноафриканец засадил 26 банок во всех турнирах и стал первым представителем ЮАР, победившим в Лиге чемпионов (Брюс Гроббелар забирал с «Ливерпулем» Кубок чемпионов – Eurosport). «Бенни, я знаю тебя и наблюдал за тобой. Ты фантастический игрок, и я хочу, чтобы ты был в моей команде», – говорил Моур, приглашая нападающего в «Порту».

Маккарти забил с добивания после одного из многочисленных лонгшотов партнеров. Однако нервная система Моуринью пострадала всего на пару минут. Совсем скоро Джон Терри восстановил преимущество в два гола. «Челси» снова забил со штрафного – стандарт заработал Смертин, а нарушил правила только что забивший Маккарти. Терри вылетел, как ракета SpaceX, смял защитников и вколотил третий мяч «синих». Байа чуть не оглох от криков болельщиков «Челси» за воротами. Тогда стало понятно, что хозяева точно не отдадут победу.

«Если я встречусь с «Порту» в Лиге чемпионов, это будет единственный раз, когда я хочу, чтобы они проиграли», – говорил Жозе до того сезона. Дома «драконы» все-таки переиграли «Челси». Это была игра заключительного тура: «синие» досрочно проскочили в плей-офф с первого места, а «Порту» надо было обязательно побеждать, чтобы ухватиться за вторую строчку. Возможно, команда Моуринью немного поддалась ради теплых чувств коуча. В нынешнем сезоне на кону полуфинал Лиги чемпионов, так что никаких поблажек не будет.

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