Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри заразился коронавирусом. Немецкий футболист сдал положительнй тест перед матчем Лиги чемпионов.
Футболист чувствует себя хорошо и изолировался дома, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
- Против «ПСЖ» также не сможет сыграть Марк Рока, который получил повреждение.
- Матч «Баварии» и «Пари Сен-Жермен» состоится 7 апреля и начнется в 22:00 (мск).
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