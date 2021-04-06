На стадионе имени Альфредо ди Стафано прошел первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов-2020/21 между «Реалом» и «Ливерпулем». Победа со счетом 3:1 досталась команде из Испании.
В первой половине «Ливерпуль» был удивительно аморфен и за тайм ни разу даже не пробил в сторону ворот. «Реал» наоборот забил даже больше, чем должен был. Винисиус Жуниор гениально обработал идеальный пас Тони Крооса на 27-й минуте и завалил первую банку, а вот ассистентом при втором голе мадридцев (его забил Марко Асенсио) стал ТАА – он скинул мяч форварду хозяев точно под выход один на один на 36-й минуте.
В самом начале второй половины «Ливерпуль» очнулся и уже на 51-й минуте огорчил Тибо Куртуа голом Мохамеда Салаха. Счастье англичан длилось недолго, потому что после розыгрыша аута на 65-й минуте Винисиус Жуниор закинул еще один мяч.
Лига чемпионов УЕФА
Тест от Eurosport! Назови за 90 секунд все клубы Салаха
- Ответный матч запланирован на 14 апреля. Он начнется в 22:00 по московскому времени.
- Соперником «Реала» или «Ливерпуля» по полуфиналу станет победитель пары «Челси» – «Порту».
Лига чемпионов УЕФА
У кошмара Азара 3 причины. Все началось еще в «Челси»
Лига чемпионов УЕФА
Дубль Винисиуса и победный Фодена – голы вечера ЛЧ