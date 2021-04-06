На стадионе имени Альфредо ди Стафано прошел первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов-2020/21 между «Реалом» и «Ливерпулем». Победа со счетом 3:1 досталась команде из Испании.

В первой половине «Ливерпуль» был удивительно аморфен и за тайм ни разу даже не пробил в сторону ворот. «Реал» наоборот забил даже больше, чем должен был. Винисиус Жуниор гениально обработал идеальный пас Тони Крооса на 27-й минуте и завалил первую банку, а вот ассистентом при втором голе мадридцев (его забил Марко Асенсио) стал ТАА – он скинул мяч форварду хозяев точно под выход один на один на 36-й минуте.

В самом начале второй половины «Ливерпуль» очнулся и уже на 51-й минуте огорчил Тибо Куртуа голом Мохамеда Салаха. Счастье англичан длилось недолго, потому что после розыгрыша аута на 65-й минуте Винисиус Жуниор закинул еще один мяч.

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Ответный матч запланирован на 14 апреля. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

Соперником «Реала» или «Ливерпуля» по полуфиналу станет победитель пары «Челси» – «Порту».

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