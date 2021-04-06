В Лиге чемпионов – первый день четвертьфинальных матчей. Во вторник, 6 апреля, «Реал» сыграет с «Ливерпулем», а «Манчестер Сити» – с «Боруссией» из Дортмунда.

Начало обоих матчей – в 22:00 по московскому времени. Eurosport.ru соберет самое зрелищное, крутое и увлекательное об этих встречах в постоянно обновляющемся посте.

Далее актуальные посты будут наверху.

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22:50. Первые таймы закончились!

«Манчестер Сити» – «Боруссия» – 1:0

«Реал» – «Ливерпуль» – 2:0

22:50. Вот такой любопытный эпизод случился в матче «Сити». Кажется, Биллингем не нарушал на Эдерсоне, а значит гол забил по правилам. Но арбитры посчитали, что была накладка.

22:46. Настоящий хаос в Мадриде. Клопп снял Кейта и выпустил Тьяго еще до конца тайма, тут же чуть еще один привоз не случился – Асенсио в этот раз не забил.

22:41. Вирджил и Джо, как же вас не хватает!

22:39. «Ливерпуль» пропустил второй мяч за 10 минут. Асенсио забил после ошибки Трента – 0:2 уже очень плохо для Клоппа и его ребят.

22:37. В матче «Сити» – «Боруссия» арбитр просматривал эпизод на предмет пенальти после неаккуратной игры Эмре Джана. И в итоге 11-метровый назначен не был.

22:35. «Реал» агрессивно окучивает ворота «Ливерпуля». Бензема, Винисиус и кто-то из защитников упустили по моменту за 4 минуты.

22:28. Гол! «Реал» наказал «Ливерпуль» – Винисиус брестяще действовал после заброса Тони Крооса.

22:25. Шикарная атака «Сити», расчертили как надо. Ну и «Боруссия» сама себя наказала – ужасный обрез в центре поля.

22:20. «Сити» открыл счет. Кто забил? Рыжий-бесстыжий. Ассистировал Де Брёйне Рияд Марез.

22:10. 10 минут сыграно в обоих матчах, пока без опасных моментов и голов. А ведь составы всех четырех команд набиты звездами.

22:00. Матч в Манчестере начался! И в Мадриде тоже!

21:50. Стадион в Мадриде тоже дожидается гениев футбола.

21:50. На «Этихаде» все готово, футболисты уже потоптали траву арены.

21:45. Проблем с составами сегодня нет только у «Сити», остальным приходится выкручиваться. «Реалу» не помогут Эден Азар, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль и Серхио Рамос. «Ливерпулю» – Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип, Дивок Ориги и Джордан Хендерсон. У «Боруссии» тоже беда – немцы без Акселя Витселя, Дэна-Акселя Загаду, Юссуфы Мукоко, Джейдона Санчо и Марселя Шмельцера.

21:40. Пеп Гвардиола выставил против «Боруссии» следующих футболистов: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Гюндоган, Эрнандес, де Брёйне, Силва, Марез, Канселу, Фоден.

А это старт «Дортмунда»: Хитц, Морей, Хуммельс, Дауд, Ройс, Геррейру, Аканджи, Беллингхэм, Джан, Кнауфф, Холланн.

21:35. Известны стартовые составы команд! «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» таким костяком: Алиссон, Робертсон, Филлипс, Кабак, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Кейта, Мане, Салах, Жота.

Основа «Реала»: Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Асенсио, Винисиус, Бензема.

21:30. Команды сыграют на своих стадионах. «Сити» примет «Боруссию» на «Этихаде», а «Реал» сыграет с «Ливерпулем» на «Альфредо ди Стефано».

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