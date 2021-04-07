Финалисты прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов «Бавария» и «ПСЖ» на этот раз сойдутся в 1/4 турнира и проведут два матча, так что фактор случайности и невезения минимизируется. В последний раз мюнхенцы оказались сильнее и забрали трофей. Но что подарит нам противостояние теперь?

Кто посмотрит матч по ТВ

У обеих команд достаточно сложностей с составами, которые точно скажутся на игре и в первую очередь на ее зрелищности. У «Баварии» не будет лучшего бомбардира Европы Роберта Левандовского, который травмировался в составе сборной Польши. Еще одна большая потеря – Серж Гнабри. У немецкого вингера за день до матча был подтвержден коронавирус. Также не помощники своим партнерам Дуглас Коста (перелом лодыжки), Корентен Толиссо (травма сухожилия), вратарь Рон Хофманн и нападающий Малик Тиллман (у обоих – травма коленей). Не будет Марко Рока.

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Роберт Левандовский и Давид Алаба, «Бавария» Фото: Getty Images

У «ПСЖ» вылетели из игры 6 футболистов, главный из которых – Марко Верратти. У него, как и у Алессандро Флоренци, COVID-19. Дисциплинарному наказанию за перебор желтых карточек подвергнут Леандро Паредес, пострадали и фланги обороны парижан – Хуан Бернат с сентября лечит травму колена, а Лэйвен Курзава повредил икру. Атака не досчиталась Мауро Икарди.

Форма

«ПСЖ» после выхода в четвертьфинал ЛЧ провел 4 матча, но лишь половина из них сложилась положительно. В середине марта парижане не удержали победу и неожиданно проиграли дома скромнейшему «Нанту» (1:2), но затем растоптали в Кубке «Лилль» (3:0) и «Лион» (4:2) в Лиге 1. Победа над «ткачами» позволила команде Маурисио Почеттино вернуться на первое место в таблице, однако поражение в последнем туре от прямого конкурента «Лилля» (0:1) снова отбросило «ПСЖ» на вторую строчку.

«Бавария» идет на серии из семи побед, две из которых – над «Лацио» в Лиге чемпионов. Также мюнхенцы добились пяти побед в Бундеслиге, по одной над премиум командами турнира «Боруссией Дортмунд» (4:2) и «Лейпцигом» (1:0). Что не может ни радовать – в семи играх «Бавария» забила 23 мяча (3,3 в среднем). Что плохо – 11 из них на счету выбывшего Левандовского.

Лицом к лицу

Это будет 10-й матч между командами в ЛЧ и всего второй на стадии плей-офф. Первый – в финале сезона-2019/20.

Больше чем «ПСЖ» (5 раз) «Бавария» проигрывала в ЛЧ только мадридскому «Реалу» (10).

«Бавария» выиграла дома 3 последних матча против «Парижа».

Бавария не проигрывает в ЛЧ 19 матчей (18 побед и 1 ничья). Круче серия за всю историю была только у «МЮ» (25 встреч без поражений с 2007 по 2009 год).

«ПСЖ» в третий раз сыграет в плей-офф с действующим победителем турнира – предыдущие схватки с «Миланом» и «Реалом» были проиграны.

Ориентировочные составы

«Бавария»

«ПСЖ»

Котировки букмекеров

Победа «Баварии»: 1,97

Ничья: 3,87

Победа «ПСЖ»: 3,74

Кажется, идеальный вариант для ставки на этот матч – «ПСЖ» не проиграет за 1,9. У парижан в строю все сильнейшие игроки атаки – не верится, что Неймар, Мбаппе или даже Кин хотя бы раз не убегут от неповоротливого Зюле или не самого скоростного Алабы. «Баварии» же в атаке будет сложно без Левандовского, что доказала игра последнего тура Бундеслиги против «Лейпцига», в которой мюнхенцы забили лишь раз.

Где смотреть

Бесплатно в прямом эфире игру можно увидеть на федеральном канале «Матч ТВ», также матч будет доступен для подписчиков «Матч Футбол». Обязательно присоединяйтесь к текстовому-онлайну Eurosport.ru – ищите его по ссылке с комментариями Данила Тармасинова.

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