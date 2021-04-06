«Реал» уверенно обыграл «Ливерпуль» в Мадриде в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (3:1). Рассказываем, как складывался матч и какие важные цифры он с собою принес.

Первые 45 минут – абсолютный ужас и деклассирование «Ливерпуля». На старте матча обе команды смотрелись блекло, неважно атаковали и больше держались в центре поля. Все походы на чужую половину были не плодами командных действий, а попытками отдельных игроков прорваться сквозь 3-4 соперников на скорости. И даже в этом случае «Мадрид» преуспевал больше.

Игра взорвалась на 27-й минуте, когда Тони Кросс великолепной передачей нашел впереди Винисиуса, а тот обработал мяч плечом, скинул себе на ход и переиграл Алиссона. Спустя всего 9 минут ситуация усугубилась из-за грубейшей ошибки Трента – корявая скидка назад нашла Асенсио, который перекинул мяч через вратаря и забил в пустые.

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В первом тайме «Реал» наиграл на полтора гола (1,58 хG), «Ливерпуль» – не показал ничего (0 хG).

Это не просто цифры: «Мадрид» нанес 9 ударов по воротам Беккера и 4 раза попал в створ. Тогда как гости ни разу не атаковали четырехугольник Куртуа.

«Красные» впервые с 2014 года не нанесли ни одного удара по воротам за первый тайм в матче ЛЧ. Тогда – тоже против «Реала».

Что удивительно, «Ливерпуль» выиграл стартовый отрезок матча по числу атак (50 против 47) и по числу передач (271 против 251).

«Ливерпуль» впервые за 16 лет пропустил 2 мяча в первые 45 минут матча плей-офф ЛЧ.

Марко Асенсио забил в 4-м матче во всех турнирах подряд. На счету испанца 4 гола – столько же, сколько в предыдущих 41-й встрече.

Конец тайма вовсе был похож на истерику со стороны гостей: Клопп убрал с поля Наби Кейта и выпустил Тьяго Алькантару. Но уже через минуту Асенсио мог забить третий – очередная ошибка защитника, испанец пробил между ног Алиссону, но не попал в створ.

Второй тайм начался значительно ярче и вернул интригу. Поймавшие импульс Клоппа игроки «Ливерпуля» организовали быстрый гол. На 51-й минуте Мане проткнул мяч в штрафную на Салаха, тот избежал офсайда и забил от перекладины. Еще через пару минут гости могли сравнять, но Милитао в последний момент выбил мяч, на который летел все тот же Мане.

Салах оформил 121-й мяч за «Ливерпуль». За время его пребывания в команде только Месси, Роналду и Левандовский забили больше среди игроков топ-5 чемпионатов.

Мо стал вторым игроком из Египта, забившим «Реалу» в ЛЧ. Первого вспомните? Вряд ли. Им был Мидо (2003 год, за «Марсель»).

Казалось, «Ливерпуль» нашел игру и будет разрывать, но «Мадрид» остудил соперника третьим голом. Незадолго до него Асенсио упустил шанс реализовать перспективную атаку 2 в 1 (отдал пас в ногу защитнику), а на 61-й Модрич откатил мяч на Винисиуса – тот с радиуса штрафной и между ног защитнику прошил Алиссона. При счете 3:1 «Ливерпуль» почти бросил сопротивление, а редкие попытки Салаха организовать навал ни к чему интересному не привели.

Тибо Куртуа так ни разу и не вступил в игру – единственный удар в створ его ворот обернулся голом.

Винисиус – самый молодой автор дубля в 1/4 ЛЧ после Килиана Мбаппе.

Лука Модрич, напротив, подбирается к достижению среди старичков – он стал вторым возрастным игроком в истории ЛЧ после Райана Гиггза в 2011-м, сделавшим голевые передачи в трех играх подряд.

«Реал» выиграл 4-й матч у «Ливерпуля» подряд. Только «Бенфике» «красные» проигрывали также часто, как мадридцам.

3:1 – повторение результата финала ЛЧ-2017/18 между этими же соперниками.

Ответный матч в Англии состоится через неделю, 14 апреля. Начало – в 22:00 (мск)

«Ливерпуль» и «Реал» по разу выигрывали Лигу чемпионов за последние 3 года.

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