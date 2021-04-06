«Манчестер Сити» выиграл у дортмундской «Боруссии» в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

На 19-й минуте Эмре Джан допустил обрез на своей трети и привез атаку «горожан». Фил Фоден получил мяч в быстром нападении и прострелил слева на правый край. Рияд Марез догнал передачу англичанина у лицевой и выкатил в центр под удар, а Кевин де Брёйне вонзил мяч в сетку.

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Спустя 10 минут Джан снова допустил ошибку. После заброса Де Брёйне со стандарта опорник «Дортмунда» стукнул по колену Родри в своей штрафной, и арбитр Овидиу Хацеган дал Эмре желтую карточку и назначил пенальти. Но после просмотра видеоповтора рефери отменил предупреждение и 11-метровый в ворота немецкого клуба.

На 84-й минуте Марко Ройс сравнял счет с передачи Эрлинга Холанна.

А на 90-й минуте Илкай Гюндоган сохранил мяч на краю вратарской, сделал скидку на Фила Фодена, а англичанин с острого угла расстрелял Марвина Хитца.

2:1 – «Манчестер Сити» с трудом победил дортмундскую «Боруссию».

Ответный матч состоится на дортмундском «Вестфалленштадионе» 14 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Для Марко Ройса этот гол стал первым в Лиге чемпионов с октября 2018 года. Тогда немецкий полузащитник забил в ворота «Монако» на групповом этапе.

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