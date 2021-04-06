«Манчестер Сити» с трудом победил дортмундскую «Боруссию» на «Этихаде» – 2:1 с голом Фила Фодена на 90-й минуте.

Но этот счет мог загореться на табло еще к перерыву – вернее, даже к 38-й минуте. Эмре Джан стал косвенным виновником первого забитого мяча. Именно бывший опорник «Ливерпуля» и «Ювентуса» допустил обрез в центре поля, который потом превратился в банку Кевина де Брёйне.

Но Джан же чуть не привез пенальти в идиотской ситуации. КДБ навесил со стандарта с правого фланга, и Эмре зачем-то сыграл в колено игроку «Сити» Родри. Румынский арбитр Овидиу Хацеган даже поставил 11-метровый и вручил немцу желтую карточку. Но затем все же засомневался, сам побежал к экрану с видеоповтором и без помощи ассистентов ВАР отменил точку и предупреждение футболисту «Дортмунда».

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А как кажется вам? Какое решение судьи Хацегана было бы правильным?

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Зато на 37-й минуте у «Боруссии» был реальный шанс на эквалайзер. Вратарь «Манчестера» Эдерсон ошибся при обработке мяча за пределами штрафной. На него налетел 17-летний англичанин Джуд Беллингем, который аккуратно отнял владение у голкипера сборной Бразилии и закатил мяч в сетку.

Арбитр Хацеган зафиксировал нарушение правил, а после взрыва эмоций Беллингема еще и выписал полузащитнику немецкого клуба желтую карточку.

«Этому судье нужны поправки», – разочарованно твитнул после отмены гола Джейдон Санчо. Как считаете – правильно поступил рефери?

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На 84-й минуте «Боруссия» все же забила первый мяч после паса Эрлинга Холанна и точного удара Марко Ройса. Для капитана немцев этот гол стал первым с октября 2018 года, когда он расстрелял ворота «Монако».

А в самом конце матча «Ман Сити» все же выжал победу – Фил Фоден вонзил в сетку Марвина Хитца и отправил «горожан» фаворитами в Дортмунд. Ответный матч пройдет на «Вестфалленштадионе» уже через неделю – в среду, 14 апреля.

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