«Реал» прямо-таки легко победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинальном матче ЛЧ. Англичане не были похожи на себя не то, что на себя докоронавирусного образца, но и даже на команду, которая разбомбила в АПЛ «Арсенал».

Зинедин Зидан, кажется, нашел проблемные зоны в защитных построениях Юргена Клоппа. Довольно легкая ачивка, но давление на центр обороны и забросы от центральных полузащитников, а еще построение позиционных атак через край ТАА, выглядели солидно и сделали результат. «Реал» получил комфортное преимущество и точно поедет в Англию фаворитом, но едва ли таким очевидным, как оценивают аналитики.

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На базе исторических расчетов вероятность прохода «Реала» в полуфинал равна 77%. Спорить с конкретной цифрой, рассчитанной на базе сотен результатов, глупо, но она суха и не передает контекст.

10 апреля «Реалу» предстоит Эль Классико. Битва с «Барселоной» в этот раз не будет проходной и ничего не определяющей. В матче решится, кто станет главным соперником «Атлетико» в борьбе за чемпионство. Памятуя о словах Зидана, что для него победа в чемпионате важнее триумфа в ЛЧ («Лично для меня важнее победа в Ла Лиге, чем в Лиге Чемпионов. В чемпионате побеждать постоянно сложнее. Думаю, что игроки считают также»), можно предположить, что экономить силы и, что важнее, эмоции «Реал» точно не будет. «Ливерпулю» в мадридском матче эмоций как раз не хватило – они растратили их при выносе «Арсенала» в АПЛ.

Не сказать, что «Ливерпулю» 10 апреля с сохранением запала будет легче – им предстоит матч с «Астон Виллой». В начале сезона вилланы уничтожили мерсисайдцев 8:2, положив начало лихорадке команды Клоппа, но теперь парни Юргена могут логично закольцевать историю. Выиграют на выходных, получат заряд положительных эмоций, которые легко конвертируются в настрой на ответку с «Реалом». Потенциальное возвращение в топ-4 тоже смотрится воодушевляющим фактором.

Важно, что несмотря на счет 3:1 по ожидаемым голам в первой встрече «Реал» наиграл только на победу с минимальным счетом. «Ливерпуль», даже провалив первый тайм (0 ударов по воротам и 0 опасных подходов) мог увезти из Мадрида комфортные и отыгрываемые 1:2. Возможно, удача вернет англичанам долг уже в ответке.

В конце концов «Ливерпуль» остается командой-камбэком. Вспоминать «Барселону» после 3:0 уже моветон, а вот проигранный из-за Адриана матч с «Атлетико» в сезоне-2019/20 очень даже можно. «Реал» едва ли приедет в Англию с установкой на атаку и, вероятнее, запакуется в автобус или его подобие, а как драйвово их вскрывать «Ливерпуль» знает. Против Симеоне год назад против «Ливерпуля» сыграли все штанги «Энфилда» и жесткая непруха – едва ли это повторится вновь. Ответные матчи в плей-офф ЛЧ часто противоречат логике и выигрываются на чистой психологии, а отработанные базисы у «Ливерпуля» есть. Парни Клоппа забивали и четырежды за тайм (полуфинал ЛЕ-2015/16 против «Боруссии»), и уходили с 0:3 в еще более моветонном финале ЛЧ-2005, так что как минимум за такой бэкграунд шансы «Реала» стоит срезать. «Ливерпуль» умеет стрелять, когда в него никто не верит.

Пересмотрите гол «Ливерпуля» и поймете по какой ролевой модели мерсисайдцы должны играть в ответке: резкие атаки через короткий пас с решением конкретных эпизодов скиллами топ-нападающих. Да, за неделю с матчем в выходные они точно не посвежеют, но как минимум проведут неделю с Клоппом, который больше все-таки мотиватор, чем тактик.

Оптимальные шансы: 60-65% на проход «Мадрида», но «Ливерпуль» обязательно побьется. Скриньте.

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