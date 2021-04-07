Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Реала» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов сравнил ситуацию с камбэком двухлетней давности, когда команда отыгралась у «Барселоны» в полуфинале.

«Когда мы проиграли «Барселоне» 0:3, мы провели хороший матч. Но в этот раз было не так – «Реал» был лучше. Но мы все еще можем создать ему проблемы. Восемьдесят процентов камбэка с «Барселоной» обеспечили болельщики, а сейчас другая ситуация. Но я обещаю, что мы выложимся на все сто процентов. А там посмотрим», – цитирует Клоппа Marca

«Реал» выиграл домашний матч со счетом 3:1.

Матч проходил без болельщиков, на «Энфилд» 14 апреля также никого не пустят.

В полуфинале сезона-2018/19 «Ливерпуль» проиграл «Барселоне» 0:3 на «Камп Ноу», но забил четыре безответных мяча дома.

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