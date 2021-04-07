Опубликовано 07/04/2021 в 05:53 GMT | Обновлено 07/04/2021 в 05:53 GMT

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо раскритиковал арбитра Овидиу Хацегана, который судил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Этого судью нужно проверить», – написал 21-летний Санчо, который пропускал матч из-за травмы.

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Возможно, рефери отобрал у «Боруссии» два года. Сначала Хацеган назначил, а затем отменил пенальти за фол Эмре Джана на Родри в штрафной. Также он не засчитал гол Джуда Беллингема из-за спорного фола на вратаре Эдерсоне.

«Сити» выиграл со счетом 2:1.

Ответный матч состоится 14 апреля в Дортмунде.

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