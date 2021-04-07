Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо раскритиковал арбитра Овидиу Хацегана, который судил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
«Этого судью нужно проверить», – написал 21-летний Санчо, который пропускал матч из-за травмы.
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Возможно, рефери отобрал у «Боруссии» два года. Сначала Хацеган назначил, а затем отменил пенальти за фол Эмре Джана на Родри в штрафной. Также он не засчитал гол Джуда Беллингема из-за спорного фола на вратаре Эдерсоне.
- «Сити» выиграл со счетом 2:1.
- Ответный матч состоится 14 апреля в Дортмунде.
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