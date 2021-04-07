Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро дель Пьеро рассыпался в комплиментах в адрес футболистов мадридского «Реала» Тони Крооса, Луки Модрича и Каземиро. Дель Пьеро впечатлился их игрой в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
«Спокойствие, с которым Кроос, Модрич и Каземиро контролируют игру, вызывает смущение. Лига чемпионов особенна для «Реала», и они чувствуют себя непринужденно на еврокубковой территории. «Реал» был лучше даже в обороне. Я хорошо это видел. У «Ливерпуля» слишком много проблем», – цитирует Дель Пьеро Tutto Mercato.
- На домашнем поле «Реал» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 3:1. Дубль сделал Винисиус, третий мяч забил Марко Асенсио.
- Ответный матч на «Энфилде» состоится 14 апреля.
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