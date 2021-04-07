После матчей Лиги чемпионов всегда остается много эмоций. Теперь вы можете обсудить все самое интересное с героями Eurosport.ru.

Сразу после финального свистка в матчах «Порту» – «Челси» и «Бавария» – «ПСЖ» состоится эфир в телеграме Eurosport . В нем поучаствуют шеф-редактор Eurosport.ru Михаил Бирюков, редактор футбольного раздела Артем Буторин, а еще авторы Сурен Аванесьян и Дмитрий Панферов. Вы сможете задать им вопросы и обсудить свежие матчи ЛЧ.

Чемпионат Англии Агуэро хочет перейти в «Челси» или «Тоттенхэм» (The Telegraph) 4 ЧАСА НАЗАД

Оба поединка начнутся в 22:00 (мск) и закончатся примерно в 23:50.

6 апреля «Ман Сити» дома обыграл «Боруссию» (2:1), а «Реал» справился с «Ливерпулем» (3:1).

Лига чемпионов УЕФА Гол Смертина, дуэль Моуринью. «Челси» и «Порту» – классика ЛЧ 11 ЧАСОВ НАЗАД