После матчей Лиги чемпионов всегда остается много эмоций. Теперь вы можете обсудить все самое интересное с героями Eurosport.ru.
Сразу после финального свистка в матчах «Порту» – «Челси» и «Бавария» – «ПСЖ» состоится эфир в телеграме Eurosport. В нем поучаствуют шеф-редактор Eurosport.ru Михаил Бирюков, редактор футбольного раздела Артем Буторин, а еще авторы Сурен Аванесьян и Дмитрий Панферов. Вы сможете задать им вопросы и обсудить свежие матчи ЛЧ.
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Агуэро хочет перейти в «Челси» или «Тоттенхэм» (The Telegraph)
- Оба поединка начнутся в 22:00 (мск) и закончатся примерно в 23:50.
- 6 апреля «Ман Сити» дома обыграл «Боруссию» (2:1), а «Реал» справился с «Ливерпулем» (3:1).
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