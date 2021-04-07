В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Челси» на выезде обыграл «Порту» со счетом 2:0.

Счет открыл Мэйсон Маунт – на 32-й минуте англичанин получил передачу от Джорджиньо, вошел в штрафную и прошил Аугустина Марчесина. На 85-й минуте удвоил преимущество Бен Чилуэлл, который отобрал мяч у Короны, вышел на дуэль с голкипером, обыграл вратаря и закатил в пустые.

Ответный матч состоится 13 апреля и начнется в 22:00 (мск).

Победитель двухматчевого противостояния выйдет на лучшего в паре «Реал» – «Ливерпуль».

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