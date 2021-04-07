Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн стал участником необычного эпизода после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Норвежец уходил с поля и уже спустился в подтрибунное помещение, где его догнал лайнсмен из Румынии Октавьян Шовре, который работал на игре в составе бригады Овидиу Хацегана. Линейный судья смущенно попросил Холанна оставить ему автограф – форвард не отказал и подписал для Шовре желтую и красную карточки.

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Эпизод попал в трансляцию и стал вирусным. После матча об этом спросили главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

«Мне рассказали об этом, сам я ничего не видел. Может быть, он фанат Холанна, так что почему бы и нет? Возможно, автограф для его сына или дочери. Я никогда не видел такого раньше, но судьи хорошо поработали. Арбитры были великолепны, игра не была проблемной», – приводит слова Пепа goal.com

«Ман Сити» вырвал победу у «Боруссии» на 90-й минуте благодаря голу Фила Фодена.

Ответный матч состоится на дортмундском «Сигнал Идуна Парк» 14 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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