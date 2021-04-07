Три игрока «Ливерпуля» подверглись расистским оскорблениям в социальных сетях после поражения в первой четвертьфинальной игре Лиги чемпионов против «Реала».

Защитник Трент Александер-Арнольд и полузащитник Наби Кейта получили в инстаграме несколько сообщений и комментариев с эмодзи обезьяны. Согласно Empire of the Kop , нападающий «красных» Садио Мане также стал объектом расистских нападок.

Sky Sports сообщает , что фейсбук, владеющий инстаграмом, будет расследовать эту ситуацию. Также с официальным заявлением о произошедшем инциденте выступил «Ливерпуль».

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«Мы снова с грустью обсуждаем отвратительные расистские оскорбления на следующее утро после футбольного матча. Это совершенно неприемлемо, и это нужно прекратить. Клуб осуждает все формы дискриминации, и мы продолжим работу с нашими партнерами по инклюзивности в рамках инициативы Red Together, чтобы бороться с ней.

Мы предложим нашим игрокам любую поддержку, которая им потребуется. Также мы будем сотрудничать с соответствующими органами, чтобы выявить и, если возможно, привлечь к ответственности виновных. Мы знаем, что этого будет недостаточно до тех пор, пока соцсети и регулирующие их органы не примут самые решительные превентивные меры. Нынешняя ситуация не должна получить продолжения, и мы все обязаны сделать так, чтобы этого не произошло», – говорится в заявлении ливерпульцев в твиттере.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1 благодаря дублю Винисиуса и голу Асенсио. Единственный мяч за «красных» забил Салах.

Ответный матч запланирован на 14 апреля. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

Соперником «Реала» или «Ливерпуля» по полуфиналу станет победитель пары «Челси» – «Порту».

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