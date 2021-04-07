Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» остался за гостями, которые выиграли со счетом 3:2 и поедут в Париж очень довольными.

Шикарнейший первый тайм вместил множество событий. Мбаппе открыл счет после быстрой атаки уже на третьей минуте, а «Бавария» мгновенно переключилась на атакующий режим. Мощное давление шло на протяжении всего тайма, но на 28-й минуте после феноменального паса Неймара забил Маркиньос. Через две минуты после этого он заменился, а еще через пять мюнхенцы все-таки забили. Эрик Максим Чупо-Мотинг остался в штрафной один и сквитал один мяч.

Вторая половина тоже порадовала. Немцы давили еще больше и логично забили силами Томаса Мюллера, но «Пари Сен-Жермен» на 68-й минуте улетел в контратаку и закольцевал матч банкой Мбаппе.

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Ответный матч состоится 13 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Соперником «ПСЖ» или «Баварии» по полуфиналу станет победитель пары «Манчестер Сити» – «Боруссия» (Дортмунд).

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