Тренер «Барселоны» Роналд Куман придумал необычный способ мотивации против нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главной вывеской матча на «Камп Ноу» стало противостояние ​Килиана Мбаппе против Лионеля Месси. Все знали, что 22-летний чемпион мира является самой серьезной угрозой для каталонцев.

Понимал это и главный тренер «Барселоны» Роналд Куман. Get French Football News со ссылкой на L’Equipe сообщил, что босс «Барсы» перед игрой повесил фотографию Мбаппе в раздевалке. Смысл заключался в том, чтобы сплотить игроков против «врага номер один». Впрочем, это не сработало, а, возможно, даже принесло обратный эффект – француз сделал хет-трик на «Камп Ноу» и помог «ПСЖ» победить со счетом 4:1.

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В ответной игре Мбаппе снова забил «Барсе». Матч закончился вничью – 1:1.

Всего на счету форварда – 4 гола в двух матчах противостояния с каталонцами.

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