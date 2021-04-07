Начало матча получилось невероятно насыщенным, и уже на второй минуте «Бавария» могла открыть счет: Чупо-Мотинг головой пробил после углового, но попал в перекладину.

В следующей же атаке «Бавария» вдруг пропустила: парижане улетели в контратаку, а Неймар вывел к воротам Мбаппе. Француз пробил слишком сильно даже для Мануэля Нойера: немец ногой отразил мяч в ворота.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

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«Бавария» пропустила самый быстрый гол в плей-офф с 2010 года. Тогда Уэйн Руни забил на 63-й секунде. Мбаппе отличился на 149-й.

Этот гол Килиана стал для него 26-м в ЛЧ. По этому показателю он обогнал Антуана Гризманна и Робина ван Перси. А еще догнал Луиса Суареса и Марио Гомеса.

В этой ЛЧ Мбаппе отыграл 8 матчей. В первых четырех он не забил ни одного мяча, в следующих четыре – семь.

22-летний Мбаппе забил 12-й мяч в плей-офф ЛЧ и догнал по этому показателю Тьерри Анри.

С момента первого совместного сезона (2017/18) Неймар и Мбаппе ассистировали друг другу на 10 голов в ЛЧ. Это как минимум в три больше, чем у любой другой пары в соревновании за этот период.

«Баварию» этот гол расстроил, но не смутил. Немцы продолжили атаковать, но Томас Мюллер упустил отличный момент. Сразу после этого «Мюнхен» опять пропустил, но спас арбитр: Мбаппе вырезал ассист на Юлиана Дракслера, но ранее заполз в офсайд.

К середине тайма «Бавария» владела еще более серьезным преимуществом и создала несколько крутых моментов: отлично сыграл Кейлор Навас, который спас в трех ситуациях. Из логики вытекал гол «Мюнхена», но вновь случилось наоборот. Хозяева отбились после стандарта, но гениальный Неймар вырезал невероятный ассист и отрезал всю оборону немцев. Маркиньос не имел права запороть такую красоту.

Для Неймара этот ассист стал 26-м в ЛЧ с сезона-2013/14. Это больше, чем у Криштиану Роналду (23), Анхеля ди Марии (20) и Лионеля Месси (18).

После этого случились неприятности для обеих команд: поле покинули все тот же Маркиньос, а еще Леон Горецка и Никлас Зюле. Если бразилец точно получил повреждение и сразу приложил лед прямо на скамейке запасных, то уход немцев мог быть вызван перестановками Ханси Флика.

И все же «Бавария» заслужила гол, который вонзил Чупо-Мотинг: французы забыли Эрика в центре штрафной, и он головой замкнул кросс Павара.

Чупо-Мотинг – бывший игрок «ПСЖ». Он отыграл за парижан с 2018-го по 2020-й. Эрик не праздновал гол бывшей команде.

Этот гол стал для «Баварии» 68-м в 20 матчах ЛЧ.

Первый тайм «ПСЖ» закончил с двумя ударами по воротам и 100-процентной реализацией. У «Баварии» накопилось 15 выстрелов (6 в створ) и 63% владения мячом.

Во втором тайме картина повторилась: «Бавария» продолжила давление и добилась своего. После навеса со штрафного Томас Мюллер классно пробил головой и сравнял счет.

Для Томаса этот мяч стал 24-м в плей-офф ЛЧ – это четвертый результат в истории турнира. У Криштиану Роналду, кстати, 67.

Но логика первой половины продолжила работать. «Бавария» атаковала, владела мячом 60% времени и пропустила. Невероятный Мбаппе забил очередной мяч на 68-й минуте.

Этот мяч стал для Мбаппе 21-м в ЛЧ в футболке «ПСЖ». По этому показателю он обошел Златана Ибрагимовича (20) – до Эдинсона Кавание еще девять голов.

В конце встречи подуставшие немцы в основном вешали в штрафную парижан, но эта тактика им не помогла.

Ответный матч пройдет 13 апреля в Париже.

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