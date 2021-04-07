Матч «Баварии» и «ПСЖ» – чума. Описывать его логично вряд ли получится, потому что игра не поддается статистической логике. Хочется просто кричать, потому что победил «ПСЖ». Эмоции есть и от стиля «Баварии» и того, что она почему-то проиграла. Килиан Мбаппе – восторг. Голевая Неймара на второй мяч – оргазм. Подавление «Баварии» – вау.

Все, лирично-эмоциональная часть закончилась. «Пари Сен-Жермен», и это читалось из стартового сочетания, приехал в Мюнхен за гостевым мячом. Но внезапное счастье случилось на самом старте игры, поэтому «Париж» слишком быстро поставил автобус. Примерно с третьей минуты и до конца встречи опасности, которые вытекали из хода игры, создавали только мюнхенцы. До истечения получаса гости с навалом успешно справлялись, но случилось страшное. Во-первых, парижане забили еще – Неймар шикарнейшим пасом вывел Маркиньоса один на один, а тот не промахнулся.

Лига чемпионов УЕФА Мбаппе круче Анри, Неймар обошел Криша. Шоу «Баварии» и «ПСЖ» 2 ЧАСА НАЗАД

Во-вторых, бразильский защитник дернул бедро и через пару минут после гола отправился на лавку. С этого момента останавливать «Баварию» французам стало в разы сложнее. Вдумайтесь, Маркиньос за полчаса на поле сделал 7 выносов и уступил по итогам матча только Данилу, который накопил 13. Две выигранных капитаном «ПСЖ» верховых дуэли – третий результат в игре. Маркиньос даже в створ успел пробить и заслуженно получил от WhoScored оценку 8,0 – выше, чем у каждого из игроков «Баварии» (у Киммиха столько же).

Перфоманс бразильца точно не будет главным хайлайтом игры, но может коренным образом сказаться на ответной встрече. Без вожака обороны даже комфортный счет в Мюнхене не кажется сказочным раскладом. Если Маркиньос не успеет восстановиться от мышечного повреждениия, то в голы «Баварии» в Париже верится уж как-то очень сильно. В домашней встрече «Бавария» почему-то избрала узкоголовую тактику навесов и долбила ими прямо с начала игры. Бразильский деф набил чумовую стату как раз благодаря осаде, но с ним на поле «ПСЖ» не пропустил ни разу. Кто-то скажет, что это не больше, чем случайность, но какая-то слишком подозрительная. Совсем не факт, что в Париже «Бавария» сыграет с теми же настройками, но без Маркиньоса французам гарантированно будет тяжело.

Эрик Максим Чупо-Мотинг и Маркиньос, «Бавария» – «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

Без других парижских героев «ПСЖ» было бы еще сложнее, но с Неймаром и Килианом Мбаппе все в норме. Первый сделал два ассиста и не получил лишнюю карточку, второй – оформил два гола. Бразилец отметился эстетской передачей на Маркиньоса, Мбаппе – издевательским третьим мячом. С такой парой форвардов у «Парижа» просто не должно быть проблем в атаке, потому что эти парни умеют все. Вот только их не используют по полной. В первые месяцы в «ПСЖ» Почеттино будто боится играть от себя и уже в который раз прибегает к игре вторым номером. Пока что тактика работает из-за мастерства конкретных исполнителей, но реализация эпизодов – штука непостоянная. Мбаппе вполне мог не прошить Нойера при первом голе, а Маркиньос идеально не принять заброс Неймара. Не сложись всего два эпизода в игре и «Париж» бы безальтернативно проиграл. В этот раз повезло. Хотя, когда атакует Килиан Мбаппе, везение не имеет вообще никакого значения, потому что этот парень – киллер. В 43 матчах ЛЧ он поучаствовал в 42 голах (27 голов и 15 ассистов) и уже обошел по банкам в ворота соперников пару Гризманн-Ван Перси. А еще Килиан уделал Тьерри Анри по голам в плей-офф ЛЧ (13 против 12) и теперь уступает только Кариму Бензема (19).

Несмотря на всю гениальность Мбаппе побеждать должна была «Бавария». Мюнхенцы владели мячом на трети поля «Парижа» 52% времени. Вы все прочитали правильно, не на половине. «Бавария» сделала 69 касаний в штрафной и набила, по разным подсчетам, от 3,6 до 4,14 ожидаемых гола, но не победила. Это привело к тому, что теперь, на базе исторических расчетов, «ПСЖ» с вероятностью 96,5% должен проходить в полуфинал, но это бред.

«Бавария» заслужила победу в Мюнхене, но карма как будто бы сделала парижанам подарок за нереализованные моменты в финале ЛЧ-2019/20. Слепо забывать, что мюнхенцы, пусть и в странном стиле, но наиграли на победу глупо. Но несмотря ни на что, с победой к ответной встрече подойдет «Париж».

Пока же, Мбаппе забил четвертый и пятый мячи в двух последних выездных матчах ЛЧ и получил статуэтку лучшему игроку матча, Неймар обошел Дани Алвеса и стал лучшим бразильским ассистентом в ЛЧ, а «Бавария» впервые с сезона-2015/16 проиграла в матче, в котором создала 3,5+ xG. Первая серия битвы финалистов ЛЧ получилась слишком жаркой, ждем вторую.

Лига чемпионов УЕФА Куман вешал фото Мбаппе в раздевалке «Барселоны» для мотивации 3 ЧАСА НАЗАД