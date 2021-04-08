Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от «ПСЖ» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
«Соперники выжали три забитых мяча из малого количества моментов. Но мои ребята все равно достойно сражались. Меня очень впечатлило то, как они играли. Мы могли добиться большего. Реализуй мы свои моменты, то добились бы хорошего результата», – приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.
- Матч проходил на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершился со счетом 3:2 в пользу парижан.
- Ответная игра состоится 13 апреля.
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