Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау назвал несправедливым исход первого четвертьфинального матча против «Челси» – лондонцы выиграли со счетом 2:0.

«Результат очень несправедливый, но футбол – это голы. «Челси» забил, а мы нет. Команда провела очень хорошую игру, надежно действовала в обороне, опасно атаковала. Мы создали несколько моментов, но не реализовали их.

Сыгран пока только первый матч, будем верить в лучшее. Игроки показали прекрасный футбол. Мы знаем сильные стороны «Челси». У них на замену вышли Палисик, Жиру, Канте и Тьяго Силва, у них много разноплановых футболистов, но мы были лучше «Челси». Однако моральная победа не учитывается, важен результат», – цитирует Консейсау официальный сайт УЕФА

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