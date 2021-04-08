Опубликовано 08/04/2021 в 09:07 GMT | Обновлено 08/04/2021 в 09:07 GMT

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов раскритиковал домашний стадион мадридцев. Зинедин Зидан ответил на обвинения после игры.

Пока «Сантьяго Бернабеу» реконструируют, «Реал» играет на резервной арене – стадионе имени Альфредо ди Стефано. Зрители на трибунах отсутствуют из-за пандемии коронавируса.

«Очевидно, мы привыкли к пустым стадионам, но это совсем другое, – заявил Клопп в комментарии ESPN . – Это тренировочное поле, и оно сильно отличается от всего, к чему мы привыкли».

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«Это наш стадион, – ответил Зидан. – Мы играем здесь, на стадионе «Альфредо ди Стефано», и гордимся этим».

«Реал» переиграл «Ливерпуль» в домашнем матче со счетом 3:1.

Ответная игра на «Энфилде» состоится 14 апреля.

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