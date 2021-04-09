Работавшего на матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Боруссия Дортмунд» лайнсмена Октавьян Шовре отстранили от работы в чемпионате Румынии. Причиной стал автограф, который мужчина взял после игры у нападающего гостей Эрлинга Холанна.
По данным журналиста Эмануэля Рошу, Шовре не будет работать в бригаде Овидиу Хацегана в матче заключительного тура чемпионата Румынии. Лайнсмен отстранен Комитетом судей местного футбола на неопределенный срок.
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Боссов судей Румынии от принятия жесткого решения не остановил даже тот факт, что Октавьян Шовре взял автограф у супернападающего, чтобы передать его Центру помощи людям с аутизмом.
  • Матч между «Сити» и «Боруссией» завершился со счетом 2:1 в пользу английского клуба. Ответная игра состоится 14 апреля в Германии.
  • Холанн в прошедшей игре не забил, но всего на его счету 33 гола в 33 матчах этого сезона.
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