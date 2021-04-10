Опубликовано 10/04/2021 в 15:42 GMT | Обновлено 10/04/2021 в 15:44 GMT

Бывший гендиректор «Реала» Хорхе Вальдано ответил главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу, который назвал стадион «Альфредо ди Стефано» тренировочным полем.

Пока «Сантьяго Бернабеу» реконструируют, «Реал» играет на резервной арене. Зрители на трибунах отсутствуют из-за пандемии коронавируса. Перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов немец раскритиковал временный домашний стадион мадридцев. Зинедин Зидан ответил на обвинения Клоппа после игры, а легенда клуба Хорхе Вальдано добавил огня.

«Вы должны принять во внимание тот факт, что «Реал» играет на «Альфредо ди Стефано» для получения конкурентного преимущества. Пустой «Сантьяго Бернабеу» не оказывает такого влияния на соперников и скорее помогает им, чем наоборот. Таким образом, «Реал» фактически теряет спортивное преимущество, играя там.

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Необходимо идти в ногу со временем. Я согласен со словами Кумана: «Реал» воспользовался ситуацией, чтобы создать арену 21-го века. И когда она будет готова, то уже «Энфилд» станет стадионом, который будет выглядеть как тренировочная площадка», – заявил Вальдано в эфире радиостанции Onda Cero.

«Реал» переиграл «Ливерпуль» в домашнем матче со счетом 3:1.

Ответная игра на «Энфилде» состоится 14 апреля.

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