В первом матче случалась дикая несправедливость: «Бавария» владела большим преимуществом, но проиграла (2:3). Разницу сделали Килиан Мбаппе и Неймар, которые творили чудеса и вытащили партнеров в Мюнхене. Но «ПСЖ» уже несколько раз вляпывался в истории с громкими камбэками, поэтому не спешите списывать немцев.

Кто посмотрит матч по ТВ

Главная проблема «Баварии» – травма колена у Роберта Левандовского. Поляк пропустил и первый матч, поэтому огромный xG мюнхенцев так и не вылился в нужные голы. Еще Ханси Флик не рассчитывает на Корентена Толиссо, Дугласа Косту, Никласа Зюле и Сержа Гнабри. Слишком серьезные потери даже для солидного баварского ростера.

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Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

У «ПСЖ» тоже хватает проблем. Главная – потеря ключевого Маркиньоса (о его важности читайте тут ). Еще против «Баварии» не выйдут Хуан Бернат, Мауро Икарди и Лэйвен Курзава. Под вопросом – Абду Диалло, Марко Верратти и Алессандро Флоренци.

Осторожными стоит быть сразу нескольким игрокам: Неймар, Гуйе, Курзава, Верратти, Боатенг и Киммих висят на карточках и пропустят первый (возможный) полуфинал своей команды в случае предупреждения.

Форма

Осечка с «ПСЖ» не единственная для «Баварии» в десяти последних матчах: еще команда проиграла «Айнтрахту» и сразу после парижан оступилась на «Унионе» (1:1). Возможно, это результат травм или психологии. Возможно, Флик просто экономил силы на Париж, ведь в Бундеслиге «Мюнхен» везет «Лейпцигу» пять очков за шесть туров до конца.

«ПСЖ» тоже не показывает суперход: в 11 последних матчах вечный чемпион Франции проиграл «Монако», «Лиллю» и «Нанту». Титул шейхов находится под угрозой, поэтому Маурисио Почеттино вынужден разрываться на два фронта: парижане уступают «Лиллю» три очка, а позади вплотную поджимают «Монако» и «Лион». Экономить силы, как «Баварии», не получится.

Маурисио Почеттино Фото: Getty Images

Лицом к лицу

Предстоящий матч станет для «Баварии» 100-м в плей-офф ЛЧ/Кубка чемпионов. Быстрее этой отметки достиг только «Реал».

«Бавария» в рекордный 19-й раз вышла в четвертьфинал ЛЧ. «ПСЖ» выступает в 1/4 лишь в седьмой раз.

Мбаппе забил восемь мячей в этой Лиге чемпионов – все в последних четырех матчах.

Килиан занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЛЧ и уступает Эрлингу Холанну два мяча.

«Бавария» выиграла девять из 11 последних матчей с клубами из Франции. Исключениями стали поражение со счетом 0:3 на поле «ПСЖ» в сентябре 2017 года и первый матч текущего противостояния.

Неймар забил «Баварии» в ЛЧ четыре мяча. Больше он вкрутил только «Селтику» и самому «ПСЖ» (по семь).

Ориентировочные составы

«ПСЖ»

«Бавария»

Котировки букмекеров

Победа «ПСЖ»: 2,94

Ничья: 4,06

Победа «Баварии»: 2,23

Несмотря на поражение в первом матче, гостевую игру и отсутствие Левандовского, «Бавария» остается фаворитом у букмекеров. Во-первых, учитывается бэкграунд «ПСЖ» – звезды французской команды не обладают характером и могут сломаться под давлением. Во-вторых, «Бавария» слишком много запорола в первой игре – вряд ли невезение продлится на ответную встречу.

С уверенностью можно утверждать лишь то, что обе команды забьют. И мюнхенцы, и парижане владеют великолепной атакой, но страдают из-за потерь в обороне. «ПСЖ» явно не умеет сушить (тем более без Маркиньоса), а парочка Эрнандес/Боатенг вряд ли настолько сыграна, чтобы остановить Неймара и Мбаппе.

Где смотреть

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ»: начало трансляции в 21:45 по московскому времени. Если у вас нет ящика, то обязательно заруливайте на онлайн-трансляцию Eurosport

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