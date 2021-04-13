Лига чемпионов – гиперкоммерческий турнир, который поощряет участников щедрыми выплатами примерно за все: за выход в квалификацию, группу и плей-офф. Участие в ЛЧ способно генерировать до 15-20% выручки топ-клубов за сезон, для маленьких команд процент и вовсе может разрастаться до 50+.

Сколько УЕФА платит клубам

Перед началом каждого сезона еврокубков УЕФА поясняет механику распределения средств. Расчет ведется исходя из валового дохода ассоциации от проведения ЛЧ, ЛЕ и Суперкубка Европы конкретного сезона.

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В сезоне-2020/21 УЕФА поднимет примерно 3,25 млрд евро, но клубы-участники получат только часть этих денег. 295 миллионов УЕФА оставит у себя для покрытия расходов на проведение соревнований, 97,5 млн евро достанется участникам отборочных этапов еврокубков, а еще 130 млн уйдет на солидарные выплаты клубам, не участвующим в еврокубках (про них будет отдельный пункт). До распределения между клубами доживут 2,73 млрд евро, потом от этой суммы отщипнут 6,5% в резервный фонд УЕФА (создан, чтобы покрывать непредвиденные убытки), поэтому непосредственно до участников еврокубков дойдут 2,55 млрд евро.

За что клубы получают деньги в ЛЧ

В сезоне-2020/21 из 2,55 млрд евро участники ЛЧ и матча за Суперкубок получат от УЕФА 2,04 млрд. Все выплаты клубам делятся на четыре категории с разными весами:

Результаты – 30% (585 млн евро);

Рейтинг УЕФА – 30% (585 млн евро);

Участие в групповом этапе – 25% (488 млн евро);

Маркетинговый пул – 15% (292 млн евро).

Категории с самым большим весом прямо зависят от успешности выступлений. В блоке «Результаты» важны только успехи в текущем розыгрыше, а вот в «Рейтинге УЕФА» учтены результаты еврокубков за последние 10 лет.

Если клуб выигрывает Лигу чемпионов, взяв в группе максимальные 18 очков, то заработок за сезон только от побед составляет около 67,2 млн евро. Например, в прошлом сезоне «Бавария» прошла по такому пути и на выходе получила 69 млн. Лишние 1,8 млн достались мюнхенцам из общего пула группового этапа, который сформировался за счет ничейных результатов.

В этом сезоне повторить успех мюнхенцев в розыгрыше-2019/20 не сможет никто, но больший заработок опять светит им же и «Манчестер Сити». Команды Флика и Гвардиолы прошли групповой этап с 16 очками из 18 возможных, чем обеспечили себе потенциальный заработок в 66 млн евро.

585 млн евро в зависимости от рейтинга УЕФА распределяются между участниками группового этапа следующим образом: максимум получит лидер за 10 лет («Реал»), а минимальная доля достанется клубу с худшей позицией в 10-летнем ранкинге («Ференцварошу»). Мадридцам положены 35,46 млн евро (32*1,108 млн евро), венграм – 1,108.

Российские клубы, несмотря на провальное выступление, тоже получили от УЕФА деньги за рейтинг. «Зенит» в 10-летней гонке идет 20-м и заслужил за сезон-2020/21 18,8 млн евро, «Локомотиву» за 65-е место досталось 8,9 млн, а «Краснодару» за 69-е – 6,7 млн.

Еще русские клубы, как и все остальные, получили от УЕФА фиксированный бонус (15,25 млн) за выход в групповой этап ЛЧ. «Краснодару» для этого пришлось отбить путевку в квалификации (допвыплат за победу в раунде плей-офф не предусмотрено), а «Зениту» и «Локомотиву» просто открыть кошелек.

Как распределяются деньги за маркетинг

Самая маленькая доля для распределения внезапно рассчитывается наиболее сложно. Во-первых, 292 млн достаются всем представителям ассоциации, которые в конкретном сезоне отобрались в еврокубки. Во-вторых, сумма дробится на две части. Первые 50% клубы получают в зависимости от места в чемпионате (если кто-то из представителей ассоциации квалифицировался через победу в ЛЧ или в ЛЕ и не прошел через чемпионат, то он не получает отсюда ничего), вторые 50% – пропорционально количеству сыгранных в ЛЧ матчей.

Место в чемпионате/Кол-во клубов 4 клуба 3 клуба 2 клуба 1 клуб Чемпион 40% 45% 55% 100% Вице-чемпион 30% 35% 45% Третье место 20% 20% Четвертое место 10%

Распределение 50% маркетингового пула в зависимости от количества представителей и места в чемпионате

Еще одна сложность – расчет ценности каждого телерынка. 292 млн евро не просто делятся на количество ассоциаций, участвующих в розыгрыше. Логически можно догадаться, что наибольший кусок достается клубам из чемпионатов топ-5, но официальной информации по этому поводу нет. Правда, по данным прошлой ЛЧ можно высчитать, что маркетинговый пул Англии составляет 68,6 млн евро, Испании – 60,8, Франции – 59,2, Италии – 51,5, а вот немецкие участники ЛЧ получают на четверых лишь 34,6 млн евро.

К примеру, русские клубы в сезоне-2020/21 заработали от маркетинга всего 1,5 миллиона евро. Лидирующий по этому показателю «ПСЖ» за групповой этап поднял больше 25 млн евро. Секрет лидерства «Парижа» прост: доходы от маркетинга делятся среди трех представителей в ЛЧ, тогда как в других чемпионатах распил ведут на четырех. Именно поэтому «Бавария», выиграв все матчи ЛЧ-2019/2020, заработала от маркетинга даже меньше вылетевшего после группового этапа «Лилля» (12,7 млн евро против 16,1). В этом сезоне пока что больше мюнхенцев (11,2 млн евро) подняли «Ренн» (14,8) и «Марсель» (19,2).

Как еще можно заработать

Для помощи клубам, которые не доходят до важных стадий еврокубков, в УЕФА придумали систему солидарных выплат. На нее отвели 130 миллионов евро, правда, с распределением есть примерно такие же проблемы как с ФФП. Концептуально система выглядит хорошо, но богатые все равно имеют больше преференций.

130 миллионов тоже делятся на две части: около 80% достается тем ассоциациям, где есть хотя бы один представитель в групповом этапе ЛЧ, 20% – всем остальным. Проблема в том, что квалифицирующихся ассоциаций редко бывает больше 15. Получается, что около 100 миллионов евро получают клубы из чемпионатов топ-15, а 30 млн делятся на всех остальных. О каком развитии молодежного футбола в слабых футбольных регионах (цель внедрения солидарных выплат) думает УЕФА при таких инвестициях – непонятно.

В целом европейская футбольная ассоциация остается щедрой и отсыпает клубам, которые часто светятся по вторникам и средам, довольно много даже в условиях пандемии. Из-за нее общий заработок клубов, участвующих в еврокубках в сезоне-2020/21, будет меньше на 92 миллиона евро. Их вычтут по окончании сезона, когда подобьют все расходы, вызванные матчами без зрителей и другими ограничениями. Еще 366 миллионов клубы недополучат в течение будущих четырех лет. А там и до нового формата ЛЧ с горами денег недалеко.

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