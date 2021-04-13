Winline предлагает поучаствовать в игре X5, в которой счастливчики могут выиграть миллион рублей. Участие абсолютно бесплатно! Все просто: регистрируйся в приложении Winline, заполняй купон и забирай денежный приз.

«ПСЖ» – «Бавария»

Лига чемпионов УЕФА «ПСЖ» – топ, «Бавария» хуже «Ренна». Как платят в ЛЧ 2 ЧАСА НАЗАД

Ответный матч, вероятно, станет абсолютным отражением первого, только с одним отличием – преимущество и давление «Баварии» станет еще сильнее. Парижанам не за чем забирать инициативу и играть с соперником в открытый футбол. В Мюнхене они показали, как именно действовать против футбольных диктаторов Европы.

Неймар и Килиан Мбаппе против «Баварии» Фото: Getty Images

«Бавария» слишком скучная и нежная без Левандовского. На выходных мюнхенцы всего 2 раза пробили в створ и с трудом добыли ничью против «Униона» (1:1). А вот «ПСЖ» покуражился и перезарядил обойму со «Страсбуром» (4:1) – Мбаппе показал, что он в космической форме, а Неймар отдохнул. Оба будут рады разделать «Баварию» на филе.

«Челси» – «Порту»

В этой паре все решено на 99%. «Челси» комфортно победил в первом матче и на «Стэмфорд Бридж» лишь дожмет соперника. Вопрос: сколько мячей влетит в сетку «драконов». В Португалии «синие» забили два, а после отгрузили 4 «Кристал Пэлас».

«Порту» в домашнем матче упустил несколько жирных моментов, показав, что оборона «Челси» не идеальна. Надо просто реализовать возможности в ответке и достойно покинуть ЛЧ.

«Боруссия» Дортмунд – «Манчестер Сити»

В последнем туре АПЛ «Сити» наглядно показал, о каком турнире заботится сильнее. В чемпионате у «горожан» 11 очков отрыва над «МЮ» (8 – по потерянным) за 6 туров до финиша сезона. Поэтому Пеп настраивает своих парней полностью сосредоточиться за Лиге чемпионов, где есть шанс выйти минимум в полуфинал.

«Сити» получил преимущество по итогам первого матча, но оно хлипкое – один гол «Боруссии» выкинет англичан из турнира. Поэтому им придется забить хотя бы один мяч, а лучше два, чтобы обезопасить себя от проблем. Но и «Дортмунду» терять нечего, поэтому матч точно получится остроатакующим и результативным.

«Ливерпуль» – «Реал» Мадрид

«Реал» набрал сумасшедший ход – за 5 дней грохнул и «Ливерпуль», и «Барселону» в Класико. Зидан с Флорентино Пересом должны быть довольны, потому что клуб снова показывает вес в мировом футболе, что очень важно перед летней войной на трансферном рынке. Также мадридцы продолжают борьбу за победу в двух крупнейших турнирах сезона.

«Реал» – «Ливерпуль» Фото: Getty Images

«Ливерпуль» растерялся после поражения в Мадриде и с трудом увел 3 очка в игре против «Астон Виллы». Уже спустя трое суток парням Клоппа нужно забить 2 мяча «Реалу», но как сделать это, большой вопрос. «Бланкос» против «Барсы» показали, как здорово умеют играть вторым номером и вылетать в контратаки. «Ливерпулю», которому придется жарить с первой минуты, будет сложно сдержать Винисиуса и огненного Бензема.

«Манчестер Юнайтед» – «Гранада»

По факту, «Манчестеру» в этом матче ничего не нужно. После победы 3:0 в первой игре манкунианцы могут расслабиться и даже проиграть. Призовые за позитивный результат в играх ЛЕ мизерные, а шанс поберечь силы перед туром в АПЛ очень хороший.

Вероятно, Сульшер выпустит порезвиться на поле резервистов, но и они легко устроят команде небольшой праздник. Победа с минимальным счетом станет как раз одним из таких.

Лига чемпионов УЕФА Экс-гендир «Реала» наехал на Клоппа за критику стадиона Ди Стефано 10/04/2021 В 15:42