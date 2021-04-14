«Реалу» нужно не проиграть с разницей в 2 мяча в Англии, чтобы спустя два года выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Там мадридцев уже ждет «Челси», который днем ранее прошел «Порту».

Кто посмотрит матч по ТВ

За неделю после первого матча «Реал» потерял одного игрока – после опасного стыка в Класико с травмой колена выбыл Лукас Васкес. Также встречу пропустят центральные защитники Серхио Рамос (травма + коронавирус) и Рафаэль Варан (ковид). По-прежнему к возвращению на поле не готов Эден Азар, а участие Дани Карвахаля под вопросом.

Чемпионат Испании «Барса» оплатила продвижение твита с жалобами Кумана 14 ЧАСОВ НАЗАД

У «Ливерпуля» в лазарете все те же: Ван Дейк, Гомес, Матип и Хендерсон не играют уже очень и очень давно. Клопп не сможет рассчитывать на вратаря Фиакре Келлехера (растяжение), на Дивока Ориги (мышечная травма) и на Кёртиса Джонса (тоже проблемы с мышцей).

Форма

Зинедин Зидан и Винисиус Жуниор, «Реал» Фото: Getty Images

Зинедин Зидан запрограммировал футболистов на суперуспешное завершение сезона. С поражения от «Леванте» 30 января 2021 года «Реал» провел 13 матчей и выиграл 11 из них. Винстрик «Мадрида» насчитывает уже 6 игр, куда уместились победы над «Аталантой», «Ливерпулем» и «Барселоной». Класико осталось за «бланкос» несколько дней назад – злейший соперник был повержен в красивом и качественном контратакующем стиле.

«Ливерпуль» после матча в Мадриде принял на «Энфилде» «Астон Виллу» и с трудом забрал 3 очка. Первый тайм завершился в пользу ребят из Бирмингема, но во втором Салах и Трент забили по разу и подвезли в Мерсисайд хорошее настроение.

Лицом к лицу

«Реал» выиграл первый матч четвертьфинала с комфортным счетом 3:1.

Это будет восьмая встреча команд в ЛЧ/Кубке чемпионов: за «Реалом» 4 победы, у «Ливерпуля» – 3.

«Ливерпуль» не обыгрывает «Реал» с 2009 года – именно с того момента «бланкос» добыли 4 победы.

«Красные» выиграли дома 6 из 19 матчей против команд из Испании.

«Реал» не проиграл 11 из 17 раз, когда приезжал в Англию.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Победа «Ливерпуля»: 2

Ничья: 3,96

Победа «Реала»: 3,56

«Реал» смотрится слишком организованной и мощной командой, чтобы проиграть «Ливерпулю». Многие верят в повторение камбэка «красных» из сезона-2018/19 против «Барселоны», но шансов на это немного. Поэтому лучший вариант для ставки – непоражение «Реала» на «Энфилде» за 1,84.

Где смотреть

Матч в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ», а также его платная версия «Матч. Футбол 1». Стартовый свисток – в 22:00 (мск). Также не упустите текстовый лайв на Eurosport.ru – ищите его по ссылке

КТО ВЫЙДЕТ В ПОЛУФИНАЛ? «Ливерпуль» «Реал»

Лига чемпионов УЕФА «ПСЖ» – топ, «Бавария» хуже «Ренна». Как платят в ЛЧ ВЧЕРА В 08:04