«ПСЖ» и «Челси» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов.

В первые 20 минут матча на «Парк де Пренс» «Бавария» сдавливала «ПСЖ», а потом парижане приспособились к прессингу и через короткий пас легко его разбивали. Мало того, вторую половину тайма они рвали «Баварию» и создали минимум четыре голевых эпизода. Неймар попал в штангу, перекладину и дважды в Нойера, но забил не бразилец, а мюнхенцы. Эрик Максим Чупо-Мотинг зашиб хозяев головой (40').

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Вторая половина прошла по тому же сценарию, что и первый матч и первый тайм, но «Бавария» не смогла конвертировать давление в голы. Неймару же снова не повезло – ему не хватило длины ноги, чтобы забить в пустые ворота. Килиан Мбаппе даже забил, но гол отменили из-за офсайда. «Мюнхен» выиграл со счетом 1:0, но в 1/2 прошел все равно «Париж».

Лондонский «Челси» спокойно вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В ответном матче серии на испанском стадионе «Рамон Санчес Писхуан» британский клуб передавил «Порту» и пропустил только в компенсированное время – 0:1. Вышедший на замену Мехди Тареми оказался в штрафной и забил на 94-й минуте, но этого не хватило для попадания в следующий раунд плей-офф.

В полуфинале Лиги чемпионов «Челси» сыграет с победителем пары «Реал» (Мадрид) – «Ливерпуль».

Соперником «ПСЖ» по полуфиналу станет победитель пары «Манчестер Сити» – «Боруссия» (Дортмунд).

Первые полуфинальные матчи состоятся 27 апреля.

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