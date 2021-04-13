Ответный матч между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией» представлялся формальностью: перед действующими чемпионами ЛЧ стояла задача победить в Париже с разницей в два мяча без Роберта Левандовского и Сержа Гнабри.

Стартовые минуты подтвердили сомнения: «ПСЖ» пертерпел натиск «Баварии» и принялся окучивать ворота Нойера голевыми моментами. Главным неудачником этого отрезка стал Неймар: он попал в штангу, перекладину и дважды в Нойера. А после экс-одноклубник бразильца Эрик Максим Чупо-Мотинг показал Нею мастер-класс по реализации голевых шансов.

Статистика Неймара в первом тайме: 40 касаний мяча (больше всех), 9 касаний в чужой штрафной (больше всех), 5 ударов (больше всех), 3 – в створ (ну, вы поняли).

xG по итогам первого тайма 1.55 – 1.14. Продвинутая статистика подчеркнула полное превосходство Парижа по качеству созданных моментов и ожидаемым голам.

Эрик Максим Чупо-Мотинг забил «ПСЖ» два мяча в двух четвертьфинальных играх – больше, чем он забил в составе парижан за 10 матчей в ЛЧ.

Чупо-Мотинг стал первым в истории камерунцем, который забил в двухматчевом противостоянии в плей-офф ЛЧ и дома, и на выезде.

Похоже, Эрик Максим нашел свой турнир: на его счету 4 гола в 5 последних матчах ЛЧ. В то время как в 18 матчах Бундеслиги Шупо-Мотинг забил всего один мяч.

Давид Алаба провел 425-й матч в составе «Баварии» и сравнялся с рекордом Франка Рибери по количеству игр за мюнхенский клуб для футболистов не из Германии.

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Во втором тайме фестиваль щедрости Неймара продолжился: на 55-й минуте он приложился с разворота, но засадил мячом куда-то на верхний ярус «Парк де Пренс». А спустя ровно 5 минут не попал в пустые ворота после паса Ди Марии.

На 78-й минуте «ПСЖ» наконец забил – Мбаппе рванул к воротам и чуть не порвал сетку мощным ударом. Но мяч был тут же отменен из-за офсайда. Хозяевам не помогла даже непродолжительная консультация главного арбитра с ВАР. Хозяева не забили, но минимальное поражение впустило их в 1/2 ЛЧ. Месть за финал удалась – «Бавария» сложила чемпионские полномочия.

«Париж» – первый французский клуб, который сыграет в полуфинале ЛЧ два сезона подряд.

В 1/2 «ПСЖ» встретится с победителем пары «Боруссия Дортмунд» – «Манчестер Сити».

Матчи состоятся 27 апреля и 4 мая.

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