Самый красивый гол игрового дня и претендент на звание лучшего по итогам турнира – все это о бесподобнейшей банке нападающего «Порту» Мехди Тареми в ворота «Челси».

Ответный матч «Челси» и «Порту» бил все рекорды по скуке: ни одного удара в створ по итогам первого тайма, минимум голевых моментов. Игра катилась к унылой ничьей, и не нашлось бы ни одного повода обсуждать этот матч, если бы свое слово не сказал Мехди Тареми. На 4-й добавленной минуте форвард «Порту» откликнулся на кросс с правого фланга и исполнил неотразимый удар ножницами. Минимальная победа не вывела «Порту» в полуфинал, но позволила изящно закончить борьбу в ЛЧ.

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«Челси» сыграет в полуфинале ЛЧ в 8-й раз в истории. Это рекорд для клубов АПЛ.

В 1/2 финала «Челси» встретится с «Реалом» или «Ливерпулем». Матчи пройдут 27 апреля и 4 мая.

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