«Челси» проиграл «Порту» в ответной игре 1/4 Лиги чемпионов – 0:1.
Победа в первом матче в Португалии со счетом 2:0 позволила лондонцам выйти в полуфинал по сумме двух матчей. «Челси» сыграет в 1/2 ЛЧ в 8-й раз в истории – это рекорд среди клубов АПЛ. С сезона 1991/92, когда был изменен формат турнира, «МЮ» сыграл в полуфинале 7 раз, «Ливерпуль» – 5.
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- Нынешний полуфинал ЛЧ станет для «Челси» первым с сезона 2013/14.
- В 1/2 финала «Челси» встретится с «Реалом» или «Ливерпулем».
- Матчи пройдут 27 апреля и 4 мая.
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