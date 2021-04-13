«Челси» проиграл «Порту» в ответной игре 1/4 Лиги чемпионов – 0:1.

Победа в первом матче в Португалии со счетом 2:0 позволила лондонцам выйти в полуфинал по сумме двух матчей. «Челси» сыграет в 1/2 ЛЧ в 8-й раз в истории – это рекорд среди клубов АПЛ. С сезона 1991/92, когда был изменен формат турнира, «МЮ» сыграл в полуфинале 7 раз, «Ливерпуль» – 5.

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Нынешний полуфинал ЛЧ станет для «Челси» первым с сезона 2013/14.

В 1/2 финала «Челси» встретится с «Реалом» или «Ливерпулем».

Матчи пройдут 27 апреля и 4 мая.

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