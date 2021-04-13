«Пари Сен-Жермен» и «Бавария» после шикарной битвы в Мюнхене приехали в Париж с разными целями. Мюнхенцам жизненно необходимо было побеждать в два мяча, парижанам – что-то делать. План команды Почеттино до старта матча совсем не читался. С одной стороны, можно было полететь в атаку, зашвырнуть «Баварии» парочку мячей и обезопасить себя от лишних проблем. С другой, комфортные 3:2 на выезде манили игрой от соперника и повторением сценария первой игры.

Игра пошла по второму сценарию. «Бавария» с первых минут врубила давление и прессинг, на который «ПСЖ» внезапно отвечал не пустыми выносами в сторону Мбаппе, а выходом из обороны в атаку через короткий пас. Конечно, случались и длинные забросы в сторону Килиана и Неймара, но в большинстве эпизодов парижане умело разбивали прессинг именно через владение. Это привело к тому, что к получасу игры инициативой завладел «Париж».

Главными атакующими героями хозяев, конечно, стали Неймар и Килиан Мбаппе. Бразилец использовал скорость француза и забрасывал его в свободные зоны, а сам открывался под ответные передачи. Так родились два удара Нея в Мануэля Нойера и выстрел в штангу за несколько минут до гола Эрика Максима Чупо-Мотинга. Собственными силами Неймар придумал удар в ближний угол, с которым кипер «Баварии» тоже справился, и попадание в крестовину, где немцев не спасли бы и 10 Нойеров.

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Неймар, «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

В перерыве бразильца назвали главным неудачником первого тайма. Да, он действительно запорол кучу моментов, но очевидно забивать должен был только в эпизоде с ударом в штангу (хотя xG-оценка этого удара ниже, чем в эпизоде с ударом в Нойера с угла вратарской). Все остальные попытки были либо с неудачных позиций, либо с неочевидной вероятностью забить. Наоборот круто, что Неймар нашел эти опасные эпизоды, а не придумал простые решения.

В первой половине бразилец насобирал 1,33 ожидаемых гола, но он набил их объемом активности, а не банальными промахами. Тот же удар в Нойера с угла вратарской оценили, как самый опасный в первой половине. Вот только прошить кипера с разворота, с полуметра и в окружении двух защитников было скорее невозможно, чем вероятно. Из той же логики Неймар должен был забить и после паса Ди Марии на пустые ворота, хотя ему банально не хватило длины ноги.

Исключительно по цифрам Неймар был лучшим в составе «ПСЖ» и точно не заслужил хейта. Бразилец чаще (6 раз) и точнее (трижды попал в створ) всех бил по воротам, сделал больше всех касаний в составе «ПСЖ» (85) и опять же среди парижан порвал всех по ключевым пасам (3). WhoScored заслуженно выписал ему третью оценку в матче (после Эрнандеса и Сане), а УЕФА назвала лучшим игроком встречи – цифры точно работают лучше ощущений. Потому что нельзя называть провалом перфоманс, когда игрок поучаствовал в девяти ударах команды из десяти, и шесть из 12 раз обвел соперника.

Фанатам «ПСЖ» должно быть печально от того, что уровню Нея в этой игре не соответствовал Килиан Мбаппе. Он шесть раз залез в офсайд (на два больше, чем все остальные игроки на поле) и не сгенерировал вообще никакой опасности. Во многом поэтому, а не из-за промахов Неймара, «ПСЖ» не прикончил интригу раньше.

Провал Мбаппе и разговоры о том, что Неймар сыграл плохо, быстро забудутся, потому что это никак не помешало «ПСЖ» отправиться в полуфинал. Парижане стали первым в истории клубом, который после поражения в финале вынес обидчика в плей-офф следующего розыгрыша. А еще стали реальным претендентом на победу в ЛЧ, потому что в прошлых розыгрышах обыгравший в четвертьфинале «Баварию» клуб неизменно брал титул. Так случилось с «Миланом» в 2007-м, «Барселоной» в 2009-м и «Реалом» в 2017-м.

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