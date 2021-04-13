Когда Томаса Тухеля представляли на «Стэмфорд Бридж», директор лондонского клуба Марина Грановская начала речь со слов «Всегда непросто менять тренера посреди сезона». От нее это звучало как издевка: все знают, что в «Челси» относятся к отставкам и назначениям коучей, как к еженедельной вылазке в супермаркет – неприятно, перед людьми неудобно, но иначе не выжить.

Грановская в том же тексте назвала Тухеля одним из лучших тренеров Европы. И даже если это была и правда, то всегда возникал вопрос – а почему же его тогда так спешно убрали из «Пари Сен-Жермен»? В чемпионате только что победили середняк 4:0, от первого места отставали на один балл, летом впервые в истории вышли в финал ЛЧ, а в этом плей-офф получили удобную по стилю «Барселону».

Лига чемпионов УЕФА «Челси» установил рекорд ЛЧ среди клубов АПЛ 37 МИНУТ НАЗАД

Но появление Томаса тут же встряхнуло приунывшую при Лэмпарде команду. При немецком тренере «синие» тупо не проигрывали два месяца, победили в 10 из 14 первых матчах свежего коуча во всех турнирах и идеально разобрались с кризисным «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ. Тухель как будто вернул футболистов во времена Антонио Конте – мгновенное преображение по ходу сезона, снова тройка защитников сзади, скучнейшая игра в атаке, но все прощают результаты.

Правда, с небольшими поправками – говорят, при русских владельцах такое модно. Если у Конте многое в штрафной решал столб Диего Коста, то немец сознательно отказывается от великанов в штрафной в пользу живчиков и ложных девяток. Конечно, дело в неважной форме Тимо Вернера. Казалось, что Тухеля и берут в «Челси» под адаптацию форварда, но парень с ценником в 54 миллиона евро сидит на лавке три из пяти последних матчей, а игра команды от этого становится только лучше.

Одним из выигравших от такой трансформации стал Кристиан Палисик. Он выглядел игроком ротации при новом главном тренере (только два попадания в старт в 11 первых встречах Тухеля), но сейчас пользуется шансом лучше остальных. На неделе Крис положил двушечку зевающему «Кристал Пэласу», а с «Порту» оттарабанил сильнее многих – цеплялся за мячи, разгонял атаки, получал по ногам (11 собранных фолов – рекорд ЛЧ пяти последних сезонов) и чудом не забил после выхода один на один на 91-й минуте.

Кристиан Палисик («Челси»), Пепе («Порту»), Лига чемпионов Фото: Getty Images

И в этом весь «Челси» Томаса Тухеля. Немец впервые с 2014 года вывел лондонцев в полуфинал Лиги чемпионов и превратил их в самую страшную силу Европы. Понятно, чего ждать от «Манчестер Сити» Гвардиолы, «Реала» Зидана или «Ливерпуля» Клоппа. Но где потолок у свежего коуча «синих», не видят, похоже, даже сам Томас вместе с игроками. Сейчас «Челси» – самый стабильный клуб из оставшихся в гонке за ушастым кубком, только «Сити» с Пепом пожирают очки с такой же неумолимостью, как их собирают на юго-западе Лондона.

Но парадоксальнее всего, что у одного из лучших тренеров Европы (та самая цитата Грановской) только один шанс на победу в ЛЧ. У Тухеля получается примерно все, но в таком вязком и душном футболе его команды не могут существовать вечно. Посмотрите на его «Дортмунд» или «Пари Сен-Жермен» – в первый сезон вокруг летают бабочки и купидоны, а затем отношения внутри клуба и в раздевалке портятся со стремительной скоростью.

Футболисты уже нервничают, и это при 1,5 поражениях в 18 матчах и успешном отрезке сезона. На тренировке сцеплись Рюдигер с Аррисабалагой, инсайдеры The Athletic шептали про микроконфликт Джеймса и Аспиликуэты – все это не проходит просто так, и даже если конкретно эти стычки сойдут на нет, что-то в атмосфере «Челси» создает эту токсичность. Постоянно удерживать раздевалку в спокойствии Тухелю вряд ли удастся, как не удавалось в двух предыдущих серьезных фирмах в карьере.

Томас Тухель и Джорджиньо, «Челси» – «Порту» Фото: Getty Images

Поэтому Вернеру с Зиешем нужно засунуть амбиции для рабочей обстановки на «Стэмфорде», а Палисику, Хаверцу и Маунту – еще больше работать ради решающих голов в еврокубках. В полуфинале против «Челси» выйдет либо «Реал» с кучей побед в топ-матчах весны, либо проблемный «Ливерпуль», и против каждого из этих соперников у «синих» есть противоядие. Это вязкий прессинг, который можно накинуть хоть на разыгравшихся Крооса и Модрича, хоть на Салаха с Жотой.

Но пользоваться шансом нужно уже сейчас, потому что в следующем сезоне такую форму «Челси» может не удержать. Иначе при первом кризисе Тухеля Марина Грановская снова заговорит про трудности со сменой тренера, но лучшим коучем Европы назовет уже кого-то другого.

Лига чемпионов УЕФА Игрок «Порту» врубил Криша и засадил «Челси» ножницами ЧАС НАЗАД