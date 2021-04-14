Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке намекнул, что у богатых клубов мало шансов увести из Дортмунда Джейдона Санчо или Эрлинга Холанна.

«Когда коронавирус ударил, у нас не было долгов. Ни одного евро. Поэтому мы в комфортной ситуации. У нас нет нужды продавать футболистов, и это важно.

Богатые клубы должны знать: если они хотят купить у «Боруссии» футболиста, то есть два варианта. Первый – я просто скажу им, что у них нет ни единого шанса. В другом случае я скажу им: «Вот цена». И они должны знать, что цена только такая. Другой нет. Мы предельно ясны и честны.

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Прошлым летом все в Англии и Европе, все журналисты писали публично: «Джейдон Санчо станет игроком «МЮ» и в таком роде». Но он все еще в «Боруссии». Сейчас все пишут: «Холанн в следующем сезоне будет играть за «Реал», за «Барселону» и так далее». Думаю, я знаю, где будет играть Холанн, но это все, что я хочу сказать», – заявил Ватцке BBC

Transfermarkt оценивает Холанна в 110 млн евро, Санчо – в 100.

14 апреля «Дортмунд» дома проведет ответный матч четвертьфинала ЛЧ против «Ман Сити». В первой игре сильнее были англичане – 2:1.

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